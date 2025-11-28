Merino y Dani bendicen la llegada de Arzu: «El Recreativo ha acertado plenamente con él y va a tirar hacia adelante»

La llegada de Arzu al banquillo del Recreativo de Huelva para sustituir a Pedro Morilla ha levantado ilusión y expectación por el momento entre la afición del Decano, que espera que el equipo albiazul recupere a partir de ahora la alegría en el juego y sobre todo que consiga buenos resultados para encaramarse cuanto antes a la zona alta del grupo IV de Segunda RFEF.

Arzu tiene en su currículum una gran trayectoria principalmente como futbolista y sobre todo en el Real Betis Balompié, con el que además de ascender en dos ocasiones a Primera División incluso levantó una Copa del Rey derrotando en la final a Osasuna por 1-0 en 2005 y fue el autor del primer gol del cuadro verdiblanco en su historia en la Champions League ante el Liverpool en el Benito Villamarín también en ese mismo año.

Tras colgar las botas, paso a ser entrenador en los escalafones inferiores del equipo heliopolitano. Desde el final de la temporada pasada se encontraba sin equipo y ahora el Recre ha apostado por él para lograr el reto del ascenso. Huelva24 ha hablado con varios de los compañeros que tuvo en el vestuario en su etapa en el Betis. Se trata de futbolistas que, además, posteriormente vistieron también la camiseta del club más antiguo del país.

Por ejemplo, Juan Merino, que fue capitán de ambas plantillas, señalaba que «he tenido la suerte de conocer a Arzu tanto dentro como fuera del terreno de juego y es un tío que transmite tranquilidad, amigable, cariñoso para los amigos y una buena persona y un buen compañero. En el banquillo es igual que fuera de él y en todo momento te transmite tranquilidad independientemente de que vaya ganando o perdiendo y eso les llega a sus jugadores. Para mí está totalmente capacitado para sacar adelante la situación del Recreativo y creo que el Recreativo ha acertado plenamente al llamarlo a él«.

«Como entrenador se ha formado en la cantera del Betis y, aparte de los conocimientos que tiene del fútbol moderno, para mí las cosas le han ido bastante bien en el tema de la formación, donde ha trabajado tanto en el juvenil de División de Honor como en el Betis Deportivo. Para mi hizo un gran trabajo en el rendimiento individual de los jugadores y muchos de ellos llegaron al primer equipo. Y a nivel colectivo, dentro de lo que es un equipo de cantera, también lo hizo muy bien y sin ir más lejos la pasada temporada mantuvo en la primera vuelta líder al filial verdiblanco en muchos momentos en la Primera RFEF. En la segunda bajó pero eso le pasa habitualmente a todos los equipos de cantera porque hay jugadores que van subiendo al primer equipo y él tuvo algunas bajas bastante importantes«, añadía el linense sobre la faceta de técnico del nazareno.

Merino cree que el nuevo míster albiazul tiene un buen futuro por delante en los banquillos: «En líneas generales creo que Arzu ha dejado su sello en la cantera del Betis. Luego es verdad que dentro de la formación en la cantera del Betis hoy en día hay una metodología que, independientemente de tus conocimientos a nivel futbolístico, te enriquece como entrenador porque te da distintas variantes. Tú tienes tu idea pero a la vez un material al lado que seguro que te enriquece a nivel de entrenador, y a mi juicio cuando Arzu se ha marchado lo ha hecho siendo un técnico muy capacitado, con las ideas muy modernas, con buena visión de juego en la que en un momento dado si en el transcurso de un partido tiene que hacer un cambio para variar la filosofía del encuentro sabe hacerlo bien«.

Dani celebrando un gol en su etapa en el Betis abc

Por su parte, el delantero Dani, que también militó año y medio en Segunda División en el Recre, explicaba sobre Arzu que «desde que teníamos 14 años coincidimos los dos en el Betis y tengo muy buena relación con él. Es un buen chaval y como persona es un diez, muy buen tío».

Añadía que «como entrenador se ha ido formando en la cantera del Betis con bastantes buenos resultados. En División de Honor lo hizo bien y al Betis B lo ascendió a Primera RFEF. Empezó la temporada pasada con unos resultados increíbles y luego le quitaron jugadores que subieron al primer equipo y se vinieron un poco abajo pero sus dos temporadas con el filial fueron muy buenas«.

«Está bien formado y después de estar en el Betis B ha seguido viendo mucho fútbol y preparándose y la verdad es que ahora afronta una oportunidad muy importante para él en un club tan grande como es el Recreativo de Huelva, así que con las ganas y la ilusión que sé que tiene pienso que el Decano va a ir para arriba. Le deseo toda la suerte del mundo«, concluía Dani su exposición hablando sobre Arzu y el Decano.