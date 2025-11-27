Roberto Ríos: «Me fastidió y me dolió tener que cesar a Pedro Morilla»

Roberto Ríos, el director deportivo del Recreativo de Huelva, ha acompañado a Arzu en la sala de prensa del Nuevo Colombino esta mañana en su comparecencia ante los medios de comunicación. Lo primero que ha querido hacer es acordarse del trabajo del técnico Pedro Morilla y del preparador físico David Torrejón, que ya han salido del Decano, y de Juanma Bernal, si bien el segundo entrenador pasa ahora a formar parte del organigrama del club onubense.

«Agradezco a Pedro Morilla, David Torrejón y Juanma Bernal, componentes del cuerpo técnico que salen, por su trabajo, dedicación, esfuerzo y por darlo todo por el Recre en el tiempo que han estado aquí. Juanma va a ser a partir de ahora un componente más de la dirección deportiva del club», comentaba el vasco.

Y lógicamente reconocía que para él no fue plato de buen gusto comunicarle la decisión de su cese el pasado lunes a Morilla: «Aquí somos todos profesionales. Yo he sido entrenador de Arzu y si en un futuro tengo que cesarlo me dolerá, pero también me pasaría eso si viene un chico al que no conozco porque echamos aquí muchas horas y al final se crea un vínculo. Me fastidió y si hay un cambio es porque algo no va bien y yo quiero el bien del club, que es lo más importante».

Le daba la bienvenida al nuevo técnio del Recre diciendo que «hoy es un día de cambio y llega un nuevo míster que es Arzu, un hombre que lleva vinculado al mundo del fútbol toda la vida, primero como jugador y después de entrenador. El club ha tomado la determinación de que sea el nuevo entrenador porque siempre se hace una lista con distintos técnicos y hay una parte fundamental, que son las ganas y la ilusión de subirse a este proyecto valorando el club, la ciudad y la afición por delante de otras cosas y él cumple todos los requisitos. Además, tiene experiencia en la categoría porque ya tiene un ascenso a Primera RFEF, que es lo que todos buscamos y esperamos celebrar al final de esta temporada. Le deseamos toda la suerte del mundo».

Mercado invernal

Sobre la baja para toda la temporada del lateral Álex Carrasco, Roberto Ríos comentó que «está fastidiado porque es una lesión importante y tiene que tener mucho ánimo y centrarse en la recuperación para volver si no lo antes posible lo mejor posible. En este tipo de lesiones es mejor no forzar para volver un mes antes y recuperarte bien».

Y señalaba que el club albiazul podría ya fichar pra suplir esa lesión de larga duración pero que todavía no es algo que tenga en mente.«Tendrías que ir a un mercado muy reducido de jugadores libres, pero sí que se podría ir allí si la Real Federación Española de Fútbol te confirma que es una lesión de larga duración. Manu Fernández pasa a ser el segundo portero desde el filial y el míster conoce la plantilla y no nos ha planteado esa urgencia. Tenemos chicos en el filial que él irá conociendo poco a poco y lo valoraremos todo», recalcó.