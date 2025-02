Carlos Becken: «Con este tipo de partidos las victoria van a llegar»

Carlos Becken, defensa del Recreativo de Huelva, ha manifestado en sala de prensa sobre qué le ha faltado al equipo para ganar que «es simple. Hoy ha faltado que entrara algún balón de los que hemos tenido, sobre todo en el primer tiempo, en el que hemos sido bastante superiores».

«El equipo se ha visto muy sólido, de Caye y Luis a Rubén, y ésta es la lénea a seguir y con este tipo de partidos las victoria van a llegar», ha opinado el zaguero albiazul, que ha recordado que enfrente había «un gran rival».

«Me da un empujón en la cara»

Preguntado por la jugada en la que Luismi le da un golpe en la cara, que podría haber sido expulsión, relató que «lo ha visto todo el mundo. Ha sido un lance sin balón. Voy al choque a un balón dividido y nada más salir el jugador de ellos, Luismi, me suelta un poco el brazo, se lo recrimino, se me encara y me da un empujón en la cara, Y el arbitro me amonesta a mí. Son lances del juego y no nos tenemos que centrar en eso».

En cuanto a cómo se siente en la línea de tres, explicó que «los futbolistas queremos jugar y divertirnos en el verde. Esta línea de tres me he habituado a ella. Estoy cómodo y a gusto y trato de dar el máximo e ir mejorando. Tengo margen de mejora».