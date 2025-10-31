Horario y fecha del Recreativo de Huelva-UCAM Murcia

El Decano ya conoce cuándo jugará su partido de la undécima jornada en el grupo IV de Segunda RFEF

Antonio Arcos durante la derrota cosechada por el Recreativo ante el Xerez CD
R. U.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este viernes los horarios de los partidos de la undécima jornada liguera en el grupo IV de la Segunda RFEF.

El Recreativo de Huelva recibirá al UCAM Murcia, rival directo por la zona alta de la clasificación, de nuevo en horario de tarde, como sucederá este fin de semana ante el Atlético Malagueño. Ante los murcianos jugará el domingo día 15 de noviembre a partir de las 16.00 horas.

Actualmente el UCAM Murcia, que está dirigido por el granadino Germán Crespo, marcha situado cuarto en la clasificación, es decir, en puestos de 'play-off' de ascenso.

Únicamente ha perdido uno de los ocho encuentros que ha disputado, con cuatro victorias y tres empates, y suma un punto más en la tabla que el Decano, de ahí que se prevé que será un partido bastante competido.

