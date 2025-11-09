Un Recreativo que huele a fracaso (1-0)

En muchas ocasiones se dice que un equipo de fútbol refleja en el campo lo que transmite su entrenador en el día a día, incluyendo las ruedas de prensa. Seguramente Pedro Morilla sea una excelente persona pero sus comparecencias ante los medios de comunicación son tan tristes como el juego que está practicando esta temporada el Recreativo de Huelva. Ojalá que en mayo o en junio el Decano esté en la Primera RFEF y los periodistas y aficionados tengamos que escondernos un poquito y darle la enhorabuena, pero por ahora su escuadra es un auténtico desastre. Se mire por donde se mire. No juega a nada, aburre a las ostras y lo único que le está medianamente salvando es que después de diez jornadas todo está muy equilibrado en la clasificación y el conjunto onubense ni siquiera está mal situado en ella. Porque si no ya habría hecho las maletas... Que no es descartable que las haga en este mes de noviembre teniendo todavía por delante a los temibles, y tiro de ironía, UCAM Murcia, Jaén y Águilas.

Y que no nos vengan con cuentos chinos. El currículum de Morilla en España es el que es y el Recre está en la cuarta categoría del fútbol español. En la antigua Tercera División de toda la vida, así que yo no digo que tenga que pasearse porque en el fútbol nada es fácil en ninguna categoría, pero lo que no es de recibo es que el Decano esté arrastrando de una manera tan indigna su escudo en muchos partidos. En Yecla cosechó, de manera bastante merecida, su primera derrota liguera a domicilio. Es gracioso escuchar al míster decir que en muchos campos del grupo su equipo no puede desarrollar su preciosista fútbol por las características del estadio y del rival. Y es que eso nos pone a huevo criticarle y preguntarle por qué en el Nuevo Colombino, con 10.000 aficionados animando y con un césped envidiable y unas dimensiones grandes, también es patético ver jugar a su Decano. O mucho cambian las cosas o la temporada apunta a ser de transición. ¿Dónde está la posible solución? O en un cambio de banquillo o en hilar fino en el mercado invernal, porque lógicamente no toda la culpa es del técnico sevillano y también muchos futbolistas están ofreciendo un decepcionante nivel y no están tirando del carro ni demostrando que esta categoría se les debería quedar muy pequeña.

Y es que en el fútbol, como en general en la vida, hay que tener hambre, ambición y ganas, y todos esos atributos no los está teniendo el Recre. Ese vestuario tiene que reunirse a la voz de ya, hacer una piña y salir de una vez por todas a morder en los partidos. Con tensión. Como si les fuera la vida en ello. Y lógicamente tener también mínimamente una idea de juego (por ahora adolece totalmente de ella) porque no sólo va a ganar partidos con testiculina. Se trata de encontrar un equilibrio. En defensa está salvando los muebles y hay que decir que en muchas ocasiones no ha tenido fortuna porque los rivales prácticamente están transformando en gol el 50% de las oportunidades que crean. Pero el centro del campo no funciona, y mira que a la mayoría de los futbolistas que tiene en dicha demarcación los querrían todos los equipos de la Segunda RFEF, y eso provoca que a los delanteros se les haga de noche y se aburran porque no les llegan balones. En el estadio de La Constitución el Decano fue un cero en ataque. Lamentable. Pésimo. Así es imposible sacar algo positivo. Y cuando se va con miedo, sin arriesgar, sin ser valientes y a conformarse con un 0-0 pues o suena la flauta en una acción puntual como el día de La Unión Atlético o apaga y vámonos.

Alberto López, lateral zurdo albiazul, golpeando el balón en el choque disputado en el estadio de La Constitución agencia lof

¿Qué fue del prometedor e ilusionante Recre que se vio en pretemporada? El equipo está involucionando y los rivales huelen sangre cuando se miden al Decano en vez de pensar, como todo hacía indicar para esta temporada, que les tocaba visitar ese día al dentista. Se sigue sin tener claro el dibujo y por ejemplo de repente un centrocampista como Alberto Vela está jugando de lateral teniendo a otro como Néstor Senra en el banquillo. Y arriba se está viendo claramente que Roni y Caye Quintana son incompatibles pero Morilla sigue erre que erre con esa probatura. No debería valer con decir que no hay más cera que la que arde. Creo que todos pensamos que en la plantilla hay mimbres para hacer algo más y la afición no se merece pasar una campaña tan miserable como está siendo hasta la fecha la actual. El equipo va cuarto en la tabla. ¿Y qué? Sus sensaciones son las de marchar en la zona media-baja y estando todo igualado como continúe jugando de manera tan insulsa lo mismo pronto se ve mirando más a los puestos de descenso que a los de 'play-off'.

Sólo un cambio en el once inicial

La afición y los resultados de otros partidos están acompañando al Decano y el que está fallando es el propio Recre, que no sólo no se está paseando por la Segunda RFEF sino que está ofreciendo un decepcionante rendimiento. En Yecla, ante un equipo sin figuras pero muy luchador y que seguramente esté arriba toda la campaña, Morilla repitió la alineación del pírrico triunfo ante el Atlético Malagueño a excepción de la entrada de Paolo Romero en banda por Mario da Costa.

El Decano no existió en ataque en el primer acto y el Yeclano sólo tuvo una ocasión y media. Y de la media sacó oro ya que un centro de Sergio Domínguez lo llevó a la red José Carlos con un autogol ante el que no pudo hacer nada un David Gil que cumplió bien en su tercer encuentro seguido como titular. Caye Quintana se marchó al banquillo lesionado en el descanso y los cambios que entraron en la segunda parte (Da Costa, Antonio Domínguez, Pepe Mena y Sebastien Pineau -el último fiasco del 'estratega' Marcos López) tampoco aportaron nada del otro jueves. La única ocasión del Decano en casi cien minutos fue ya en el 88 con un envenenado lanzamiento del centrocampista de Punta Umbría. Habría sido injusto sumar con tan poco. Ahora llegará otra tarde de cuchillos largos en el Nuevo Colombino. La del sábado ante el UCAM Murcia. Y la afición dictará sentencia. La paciencia se va agotando. Es algo lógico y normal viendo el panorama porque esto ni es ni de lejos lo que nos vendieron.

YECLANO DEPORTIVO-RECREATIVO DE HUELVA (1-0) ESTADIO LA CONSTITUCIÓN. DÉCIMA JORNADA-GRUPO IV SEGUNDA RFEF YECLANO Borja Martín; Fadel, Xabi (Javier Tudela, min. 81), Totti, Carrasco (Jordan, min. 89), Sergio Domínguez (Asier Seijo, min. 74), Molina, Babacar Fedior (Loren Bianco, min. 74), Jorge Borao, Josema y Navarro

Borja Martín; Fadel, Xabi (Javier Tudela, min. 81), Totti, Carrasco (Jordan, min. 89), Sergio Domínguez (Asier Seijo, min. 74), Molina, Babacar Fedior (Loren Bianco, min. 74), Jorge Borao, Josema y Navarro RECREATIVO David Gil; Alberto Vela, Bonaque, José Carlos, Alberto López; Javi Castellano (Pepe Mena, min. 68); Antonio Arcos (Antonio Domínguez, min. 55), Álex Bernal, Paolo Romero (Sebastien Pineau, min. 68); Caye Quintana (Mario da Costa, min. 46) y Roni

David Gil; Alberto Vela, Bonaque, José Carlos, Alberto López; Javi Castellano (Pepe Mena, min. 68); Antonio Arcos (Antonio Domínguez, min. 55), Álex Bernal, Paolo Romero (Sebastien Pineau, min. 68); Caye Quintana (Mario da Costa, min. 46) y Roni GOL 1-0, min. 44: José Carlos, en propia meta

1-0, min. 44: José Carlos, en propia meta ÁRBITRO Alejandro Martínez Ibáñez (colegio alicantino). Amonestó a los locales Jorge Borao y Xabi y al visitante Javi Castellano