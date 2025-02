Crónica Recreativo de Huelva - Antequera: Punto gris (0-0)

Punto gris para el Recreativo de Huelva ante el Antequera. El Decano sigue en la misma dinámica y volvió a empatar sin goles en un nuevo partido sin sensaciones positivas. Sumó punto punto ante un líder que no evidenció su condición, en un duelo donde ninguno de los dos firmó un buen partido. Hubo más tarjetas que ocasiones de gol, mucha lucha y poco fútbol, bastantes imprecisiones y poca intensidad y la suma de todo fue un encuentro para olvidar.

Es verdad que el equipo trabaja, se esfuerza y lo da todo, que tiene una gran actitud defensiva, pero sin algo más de calidad, de acierto y de fútbol parece muy complicado ganar partidos y es lo que necesita como el comer el Decano para salvarse.

Partidos así no le sirven de mucho a un Recre o encadena victorias o no saldrá nunca de ahí. De momento, estará una semana más en el pozo y con otra jornada menos en el calendario. Se difumina el efecto Íñigo Vélez y la necesidad y la urgencia no parecen ser suficientes argumentos para hacer efectiva ya una reacción real, porque sin ella el Recre es carne de Segunda RFEF y es hora de ponerse serio, asumir la situación y no ceder un milímetro. La plantilla no será para estar en el grupo de cabeza, pero tampoco para ofrecer tan poco.

Cuatro cambios en el once

El técnico del Decano, Íñigo Vélez, realizó cuatro cambios en el once con respecto al equipo que salió de inicio en Algeciras (0-0). Regresaron a la alineación Carlos Becken, Davinchi, Malam Camará y David del Pozo por Rafa Gálvez, Bahachille, César Moreno y Bekkouche. El once completo lo formaron Rubén Gálvez; Zelu, Rubén Serrano, Raúl Navas, Carlos Becken, Davinchi; David del Pozo, Malam Camará, Luis Alcalde; Paolo, y Caye Quintana.

En los primeros minutos se vio al Antequera con más posesión de balón, circulando con muchos toques, ante un Recre con una presión no muy elevada y más a la expectativa para poder robar y salir a la contra. Alcanzado el minuto 10 el equipo visitante era el que imponía su plan de juego y encontraba espacios.

La primera jugada del partido tuvo color antequerano. El equipo avanzó por la derecha y puso un buen centro al interior del área, donde Elejalde cabeceó al marco y atrapó sin problemas Rubén Gálvez. Luego robó Camará, pasó a Luis Alcalde y David del Pozo disparó desde lejos pero desviado. Se precipitó el jugador madrileño del Recre sobre el minuto 15.

El encuentro avanzó sin grandes ocasiones, con el juego lejos de las áreas. El Antequera tenía más balón pero no creaba excesivo peligro. Poco a poco, la presión del Recre se optimizó, con Camará robando y lanzando al equipo, y comenzó a acumular llegadas, que no supo gestionar nada bien. En una internada colgó mal Caye volcado en banda derecha, luego centró pasado Paolo desde la izquierda y otra jugada de Zelu acabó en un córner que no se aprovechó.

Nulo acierto en el remate

El conjunto albiazul estaba mostrándose algo más intenso dentro del bajo nivel y enlazando más posesión y llegada. Tuvo una acción más de peligro ante un Antequera que sufría sin balón. En un centro desde la izquierda Caye, adelantándose a la defensa, tocó el esférico con la puntera, pero el tiro se fue fuera.

En la recta final siguió el Recre mejor, pero continuó sin tener mucho tino. En la mejor jugada hasta entonces centró Davinchi desde la izquierda y desde el borde del área pequeña Luis Alcalde no engatilló bien y despejó Jero Lario. Las dos últimas jugadas del primer tiempo fueron las más claras. Raúl Navas cabeceó en un córner y sacó con una gran mano el balón Jero Lario y prácticamente en la jugada siguiente Luismi Gutiérrez aprovechó que el Recre estaba arriba para montar una contra que acabó con el balón en las botas de Elejalde. Avanzó y en el mano a mano con Rubén Gálvez envió el tiro fuera.

En la segunda parte entró en el minuto 59 Njalla y el jugador africano dio una versión más incisiva por banda derecha. El Recre cortaba muchos balones, pero también cometía errores en los pases en los últimos metros. No obstante, estaba siendo más intenso que su rival.

En el minuto 67, el Decano montó una gran contra y corrió al espacio para cazar el balón en largo Njalla pero se cerró algo y su tiro lo pudo parar con facilidad el portero rival. Nuevamente faltó colmillo.

Desde esa ocasión el tiempo fue pasando y ambos equipos se fueron cargando con tarjetas y no se jugó apenas. Luego llegaron cambios.

No fue hasta el minuto 87 cuando volvió a haber una jugada de peligro. El portero albiazul Rubén Gálvez salió muy buen para evitar la culminación de Juanmi Carrión a un buen pase filtrado por Siddiki.

Sobre el límite del tiempo reglamentario se tuvo que retirar lesionado en camilla Davinchi y el Recre se quedó con uno menos unos minutos en la prolongación, pero poco después reingresó en el campo el lateral onubense. Pero nada más pasó. El cero a cero se impuso. Como se veía venir.

RECREATIVO DE HUELVA - ANTEQUERA CF (0-0) VIGÉSIMO QUINTA JORNADA, GRUPO 2. PRIMERA RFEF. ESTADIO NUEVO COLOMBINO RECREATIVO: Rubén Gálvez; Zelu, Rubén Serrano, Raúl Navas, Carlos Becken, Davinchi; David del Pozo, Malam Camará (Antonio Domínguez, m. 86), Luis Alcalde (Nico Njalla, m. 59); Paolo (Bahachille, m. 75), y Caye Quintana (Sergi Armero, m. 86).

Jero Lario; Franck Fomeyem (Guillem Jaime, m. 93), Luismi Luengo, Iván Pérez, Juanmi Carrión; Iñaki Elejalde (Siddiki, m. 83), Luismi Gutiérrez (Xemi Fernández, m. 83), Chema Núñez, Pol Roigé (Biabiany, m. 70); Samuele Longo (Daniel Clavijo, m. 46). ÁRBITRO: Palomares Gutiérrez (Colegio Gaditano). Amonestó en los locales a Carlos Becken, David del Pozo, Davinchi; en los visitantes a Samuele Longo, Luismi Gutiérrez, Daniel Clavijo, Biabiany.