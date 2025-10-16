El exdelantero del Recreativo Pablo Caballero se retira: «Estoy muy orgulloso y satisfecho de haber logrado el sueño que perseguí desde muy chico»

Pablo Caballero, 'El Pali', ha anunciado a través de las redes sociales su retirada del fútbol con 39 años. Tras problemas reiterados con las lesiones ha puesto fin a su carrera deportiva, que ha terminado con tres temporadas en el Recreativo de Huelva. El club ha contestado a su comunicado diciendo «muchas gracias por todo, Pali. La mayor de las suertes en todo lo que venga».

En su despedida, Caballero expresó que «el Fútbol fue mi mayor escuela de vida. Él y sus valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la constancia, el respeto, la gestión de situaciones de gran presión, el optimismo, la solidaridad, la capacidad de adaptación y muchos otros, son y serán claramente parte de mí, hoy y siempre».

Expuso que después de 18 años pone fin a su carrera como futbolista profesional y «agradezco a cada persona que me acompañó en esta aventura. A mi familia, amigos, compañeros de equipo, entrenadores, representante, hinchas y a todos los clubes que me abrieron sus puertas».

«Estoy muy orgulloso y satisfecho de haber logrado el sueño que perseguí desde muy chico», acaba diciendo.

Trayectoria

Caballero comenzó su carrera en su país, en Racing Club (2007-2012), etapa en la que jugó cedido también en el CA Tigre (2010) y en el Club Guaraní de Paraguay (2011). Después fichó por el Almirante Brown de su país (2012-2013) y se marchó a China para jugar en el Qingdao Jonoon FC (2013). Al año siguiente regresó a Argentina para formar parte del Ferro Carril Oeste, desde donde dio el salto al CD Lugo en España. Allí jugó entre 2015 y 2017. Luego pasó por Almería (2017-19) y Cartagena (2019-20). Probó suerte una temporada en Italia, en el FC Messina (2020-21) y volvió a España para pasar la campaña 2021-22 en el CD Tuledano antes de cerrar su carrera en el Recreativo, donde jugó entre 2022 y 2025.