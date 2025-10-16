El Recreativo de Huelva se prepara para recibir la expedición de afición visitante más grande de los últimos años

El Recreativo de Huelva, pese a jugar en Segunda RFEF esta temporada, se prepara para vivir un partido cargado de historia y máximo interés este domingo. Recibe al Xerez Club Deportivo, un club histórico cercano, con el que se jugó un ascenso a Primera División y con el que existe una rivalidad desde hace muchos años.

El club azulino avisa de que va a desplazar a 1.000 aficionados a Huelva, una cantidad que hacía años que el Nuevo Colombino no registraba, quizás desde su etapa en Segunda División.

El conjunto jerezano, que llegó a jugar en Primera División, está lejos de sus años dorados, como el Recre. Pero sin embargo, sigue contando con un gran apoyo de la afición. Pese a la fractura existente en la ciudad por sus problemas económicos y la fundación por parte de su afición del Xerez Deportivo Fútbol Club, el equipo más antiguo mantiene un destacado predicamento.

Venta de entradas en Jerez

Este jueves la entidad señalaba en las redes sociales: «¡Nuevo paquete de entradas disponible! Recibimos 250 nuevas entradas que se pondrán a la venta a partir de las 11:00 h. Se sigue negociando para alcanzar las 1.000 entradas y que nadie se quede sin animar al equipo. ¡No seas el único que se quede en Jerez!».

De este modo, el ambiente que se vivirá en el estadio Nuevo Colombino será diferente, más propio de otras épocas. La afición albiazul seguirá siendo mayoritaria, pero habrá un sector que querrá hacerse notar y eso generará, además de la competitividad en el césped, otra en las gradas. Tanto en un lugar como en otro, se espera y desea que sea un choque marcado por la deportividad.