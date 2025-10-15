Roni: «El ruido de fuera no nos debe afectar»

El delantero del Recreativo de Huelva Roni ha atendido esta mañana a los medios en la sala de prensa del Nuevo Colombino. El pasado domingo regresó al césped tras la lesión que sufrió en la primera jornada liguera en Almería. Y lo hizo con buen pie ya que nada más tocar el balón hizo el gol albiazul en su visita a la Deportiva Minera.

«Estoy contento en lo personal ya no sólo por el gol sino por volver con el equipo porque tenía muchas ganas y fueron semanas complicadas sobre todo a nivel mental. Ya estoy con fuerza para aportarle al equipo mi granito de arena», comenzaba diciendo.

Sobre el hecho de que Caye Quintana haya sido el único ariete disponible para el técnico albiazul, Pedro Morilla, en este inicio liguero, comentó que «desde fuera se ve complicado y difícil porque no puedes ayudar al equipo. Caye Quintana ha respondido muy bien y por eso no se ha notado la baja del resto de delanteros. Yo ya estoy disponible y ya mismo Pineau también, así que los tres podremos ayudar al equipo y pelearemos duro por el puesto».

Quintana suma cinco goles, por lo que no se lo pondrá fácil para ser titular: «Podemos jugar los dos y nos entendemos bien dentro del campo. En esta categoría creo que es más sencillo jugar con dos delanteros porque los equipos no juegan tanto al fútbol. Es una competencia bonita y creo que le vendrá bien al equipo para sumar más goles».

Sobre el apartado mental del Decano tras su empate del pasado fin de semana, Roni esgrimía que «el vestuario está unido y con ganas. Para mí el punto no fue bueno por como se puso el partido, pero de inicio pensando si hubiésemos sido 11 contra 11 sí que sería bueno. Ahora lo que hay que hacer es hacernos fuertes en casa para que no se nos escapen puntos«.

"Tenemos que jugar con la alegría de la pretemporada"

El punta reconoce que no es fácil dominar la presión y la responsabilidad siendo jugar del Recre en la Segunda RFEF. «Yo desde fuera he percibido un poco de ansia y que jugamos distinto en casa que fuera. Aquí creo que la presión nos está afectando un poquito y tenemos que aislarnos y jugar alegres como en pretemporada cuando no había presión. Pienso que el ruido de afuera no nos debe afectar. Todos lo que hemos venido aquí sabemos a lo que hemos venido porque es un equipo histórico con 11.000 ó 12.000 espectadores en cada partido en el estadio. Debemos ser un poco más intensos y presionar más y de aquí de casa no se puede escapar nada. Nos debemos a toda la gente que viene al estadio y debemos tener como mínimo la misma motivación que tienen los rivales y después nuestra calidad debe ayudarnos a ganar», manifestó.

Sobre el choque de este domingo (Nuevo Colombino, 20.00 horas) ante el Xerez CD, Roni argumentó que «aquí los rivales vienen con un poco más de temor y de meterse atrás. Es un rival complicado y bueno pero trataremos de llevar las riendas del encuentro y de tener el balón para sacar el partido adelante. Debemos ser contundentes en los duelos individuales y en las áreas».