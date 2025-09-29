Horario confirmado para el CD Minera-Recreativo de Huelva

Jugadores del Decano aplauden a la afición en la última salida en Estepona

El Recreativo de Huelva ya conoce el horario confirmado de su duelo con la Club Deportiva Minera. Este encuentro, correspondiente a la sexta jornada del grupo cuarto de la Segunda RFEF, tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre a partir de las 12.00 horas en tierras murcianas.

El encuentro se jugará concretamente en el estadio municipal Ángel Cerdán, ubicado en la localidad de Llano del Beal (Cartagena), con una capacidad para 2.000 personas.

Tras empatar 1-1 en el Nuevo Colombino con el Linares Deportivo, el conjunto albiazul este domingo recibirá a la Lorca Deportiva en casa a partir de las 12.00 horas, donde buscará su primera victoria como local de la temporada.

Tras este encuentro, su próximo encuentro será la mencionada salida ante la CD Minera. En la séptima jornada el Recre recibirá al Xerez CD.