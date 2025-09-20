Estepona-Recreativo, en directo: resumen, goles y minuto a minuto

A continuación, les ofreceremos todos los detalles del partido entre el CD Estepona y el Recreativo de Huelva. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada del Grupo IV de Segunda RFEF, se disputará a las 20.30 horas en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez.

El Decano afronta esta cita con la obligación de volver a la senda ganadora tras el inesperado tropiezo del pasado domingo en el Nuevo Colombino, buscando disipar las primeras dudas de la temporada y sumar un nuevo resultado positivo a domicilio.

20:55 El gol anulado a Paolo

20:48 Afición magna Ni el extraordinario evento mariano que está teniendo lugar en la capital ha evitado una nutrida presencia de aficionados del Recreativo en tierras malagueñas. Foto: @Recreoficial

20:43 El Recre se va animando Buena jugada del Recre en ataque, que terminó con una mano de Paolo que invalidó la acción.

20:39 Inicio con escaso ritmo Primeros minutos de tanteo para los albiazules, que quiere comenzar mandando en la posesión del balón. En su contra, el tener que acomodarse al siempre ingrato césped sintético.

20:30 ¡Comienza el partido en Estepona!

20:24 El banquillo, con más recursos A pesar de las bajas, el banquillo del Recreativo presenta hoy más alternativas que la semana pasada. Con la inclusión de Alberto López y Javi Castellano, Morilla gana dos piezas importantes que pueden aportar soluciones durante el partido. Junto a ellos esperarán su oportunidad jugadores como Iván Romero o Antonio Arcos, que ya tuvo minutos la jornada anterior.

20:20 La visión del entrenador En la previa del partido, el técnico Pedro Morilla ha sido claro: "Estamos preparados para otra batalla". Reconoció que las primeras 24 horas tras la derrota fueron "de duelo", pero asegura que el equipo está "mentalmente preparado para ganar". Morilla ha calificado al Estepona como un rival "hecho para pelear por el ascenso", por lo que vaticina "otro partido muy duro".

20:16 Retransmisión del partido Para los aficionados que no han podido desplazarse a Estepona, recordamos que el partido se puede seguir a través de la plataforma de streaming Triunfemos, a un precio de 6,95 euros. Esperemos que la retransmisión de hoy no tenga nada que ver con los problemas técnicos que tantos aficionados sufrieron la semana pasada y que generaron una gran indignación.

20:13 ¿Y la Magna? Hoy el recreativismo tiene el corazón dividido. Mientras el equipo se juega tres puntos vitales en Estepona, en Huelva se celebra la Magna Mariana, un evento histórico que a estas horas congrega decenas de miles de personas en las calles de la capital. A pesar de la coincidencia, se espera una notable presencia de aficionados albiazules en el Francisco Muñoz Pérez, demostrando una vez más su incondicional apoyo.

20:10 El papel de Caye Quintana Ante la plaga de bajas en la delantera, todas las miradas apuntan a Caye Quintana. El delantero de Isla Cristina es el único '9' puro disponible y espera seguir con su racha goleadora, tras haber marcado en las dos primeras jornadas. Su acierto de cara a portería se antoja fundamental para que el Decano pueda sacar un resultado positivo de Estepona.

20:08 El 11 de los malagueños

20:04 El 11 del Recre

20:00 Sobre el rival: el Estepona Que nadie se deje engañar por la clasificación del Estepona. A pesar de tener solo un punto, su posición es engañosa. Es un equipo que la temporada pasada ya disputó los 'play-offs' de ascenso y este año ha competido bien, perdiendo puntos en los minutos de descuento. Se trata de un rival directo por los puestos altos, por lo que el Recreativo no puede permitirse ningún tipo de relajación.

19:53 Necesidad de ganar La derrota de la semana pasada ante el Puente Genil ha puesto las orejas tiesas a más de un recreativista. Lo que parecía casi un camino de rosas tras una buena pretemporada y la victoria en Almería se torció el domingo. Por eso, el partido de hoy en Estepona es clave para recuperar el optimismo y demostrar que aquello fue solo un tropiezo. Sumar es vital.