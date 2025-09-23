Los dos veteranos trotamundos que amenazan al Recreativo

Hace menos de un año y medio el Linares Club Deportivo goleaba por 1-4 al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino logrando una victoria estéril, ya que no le sirvió para mantener la categoría en la Primera RFEF, mientras que al Decano le fastidió bastante ya que le dejó ya con muy pocas opciones de disputar los 'play-offs' de ascenso a la Segunda División.

Ahora ambos equipos milita en la Segunda RFEF, donde por presupuesto, historia, plantilla y masa social están llamados a ser dos de los grandes animadores de la competición esta temporada. Se verán las caras este sábado a las 18.30 horas en el estadio onubense estando bastante igualados en la clasificación, ya que el Decano suma seis puntos merced a dos victorias y una derrota y el cuadro jiennense todavía no conoce la derrota. Así, en casa igualó (1-1) con el Águilas y a domicilio empató en Estepona (1-1) y doblegó al Almería B (0-1).

El técnico del equipo azulillo es Pedro Díaz, de 48 años y que, tras dirigir dos campañas al Talavera de la Reina, club de su localidad natal, estuvo ya en el banquillo del Linares en las 17 últimas jornadas del pasado curso liguero en la Segunda RFEF. Desde la pasada campaña en la secretaría técnica jiennense está Pablo Gallardo, que vistió en dos etapas la camiseta del Recre, y el director general es Carlos Hita, que estuvo más de un lustro desempeñando ese cargo en la entidad albiazul. Y el tercer integrante de dicho rival que dotará de morbo al choque es el central palmerino de 23 años Carlos Becken, que ha disputado los 270 minutos que se llevan disputados tras salir el pasado verano por la puerta de atrás del Recre tras la llegada del nuevo grupo inversor (no contaron con él pese a tener contrato en vigor).

Dos de los jugadores más conocidos de la plantilla del Linares son dos auténticos veteranos trotamundos que han hecho carrera en el fútbol principalmente en la antigua Segunda B y en la actual Primera RFEF. Todavía, pese a su edad, están dispuestos a demostrar que no están acabados y quieren dar guerra y ayudar a que su equipo recupere pronto la categoría perdida hace menos de año y medio.

Uno de ellos es Antonio Luis Díaz, conocido futbolísticamente como Hugo Díaz, que nació hace 37 años en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río y cuyo hermano es el 'Cuco' Pepe Díaz, que principalmente despuntó en el Córdoba en Segunda División con muy buenas cifras. Hugo Díaz debutó con 20 años en el Écija en el ejercicio 2008/09 en Segunda B y ya hizo 13 tantos con el Lucena en dicha categoría dos campañas después.

Juan Carlos Menudo en su etapa en el Deportivo de la Coruña en la temporada 2011/12 facebook

Posteriormente vistió las camisetas del Zaragoza B, Balompédica Linense, UCAM Murcia, donde hizo 11 goles, y Jaén en la campaña 2015/16, en la que anotó 12 tantos en Segunda B, dos de ellos contra el Recre en el triunfo en La Victoria (2-0) y el empate en el Colombino (2-2). Luego jugó en el Tudelano, dos temporadas en el Mérida, otras dos en el Atlético Baleares y una en el Salamanca UDS antes de llegar al Linares en la temporada 2020/21.

En dicha campaña marcó nueve goles y su equipo fue campeón de la Segunda B. Después hizo otros siete tantos en Primera RFEF y cinco en la temporada del descenso, mientras que en la pasada Hugo Díaz vio puerta en 11 ocasiones en la Segunda RFEF.

La machada copera del Isla Cristina

Y el otro veterano a vigilar el sábado por la zaga onubense será Juan Carlos Menudo, nacido en Sevilla hace 34 años. Su padre jugó en el Isla Cristina que en 1997 apeó al propio Sevilla de la Copa del Rey a doble partido con Paco Chaparro como entrenador. Menudo se formó en la cantera del club de Nervión, debutando en Segunda B con 20 años en el ejercicio 2011/12.

Después vistió dos campañas la camiseta del Cartagena, otras dos la de la Ponferradina y una la de la UD Logroñés, marcando 11 tantos. Con el Melilla logró nueve en el curso 2018/19, en el que peleó hasta el final por la primera plaza clasificatoria del grupo IV de Segunda B con el Recre de José María Salmerón.

Después estuvo en la Cultural Leonesa e hizo nueve tantos con el Numancia antes de firmar por el Deportivo de la Coruña. Tras jugar también en la Primera RFEF con la UD Logroñés, bajó de categoría para enrolarse las dos pasadas campañas en el Atlético Paso.

En el club canario le dirigió algunos partidos en el pasado curso el onubense Juan Manuel Pavón. Hizo siete dianas en cada una de las dos temporadas allí, por lo que ya conoce bien la Segunda RFEF en la que actualmente juega en las filas del Linares.