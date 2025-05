Marbella - Recreativo de Huelva en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

Una final en toda regla. El Marbella-Recreativo de Huelva de esta tarde (Banus Football Center, 17.30 horas) no admite término medio para el Decano, que si pierde, e incluso si empata viendo los resultados que cosecharon este sábado sus rivales directos en la pelea por la permanencia, firmará ya su sentencia de muerte con el descenso a la Segunda RFEF, pero si gana se le abrirá un horizonte de realista esperanza.

Y es que el conjunto albiazul podría situarse a sólo dos puntos de la salvación quedando dos jornadas, en las que debería recibir al Mérida y visitar al Fuenlabrada. Pero lógicamente en el seno de la entidad onubense no son demasiado optimistas pese a la decente imagen en los dos partidos de Raúl Galbarro en el banquillo albiazul, saldados con tablas ante el Alcoyano y el Ibiza. Y es que el Recre únicamente ha marcado tres tantos en las nueve últimas jornadas, y dos de ellos han sido de penalti, y sólo ha ganado uno de sus 17 encuentros ligueros esta campaña lejos del Nuevo Colombino.

El míster albiazul dejó en Huelva para medirse a un Marbella que tiene tres puntos más en la clasificación y que no ha vendido entradas para la afición visitante por decisión técnica a Pablo Caballero y por lesión a Malam Camará, Rafa Gálvez y Juan Pablo Pereira, además de que no entraron los jugadores del Atlético Onubense Juan Almeida y Ale Limón.

Se llevó hasta a 23 futbolistas en la convocatoria, con las grandes novedades del zaguero del filial Juancho Villegas y de Nico Njalla, que lleva tiempo sin contar en los planes del Decano. En cuanto a la alineación, se espera que sea la misma que empató con buena imagen ante el Ibiza, o como mucho habría una novedad, que podría ser la entrada de Antonio Domínguez por Zelu.

Aquí te iremos contando, minuto a minuto, todo lo que vaya sucediendo en el trascendental Marbella-Recreativo de Huelva:

Raúl Galbarro, el técnico del Recre, daba así su opinión sobre el hecho de que el Marbella haya decidido no venderle entradas a los aficionados visitantes: «A nosotros nos enrabieta bastante que la afición no pueda acompañarnos en este partido porque sería un plus. Cada uno juega con las armas que tiene y esto es un motivo más para tratar de sacar el encuentro adelante para darle una alegría a la afición y a nosotros mismos».