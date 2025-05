Raúl Galbarro: «Nos enrabieta bastante lo de las entradas pero cada uno juega sus armas»

Raúl Galbarro, el técnico del Recreativo de Huelva, ha atendido esta mañana a los medios de comunicacion para hablar de la importante cita liguera que afrontará el Decano este domingo (Banus Football Center, 17.30 horas) ante el Marbella.

«Siguen lesionados Malam Camará, Rafa Gálvez y Juan Pablo Pereira y hemos recuperado a Alberto López», comenzaba diciendo el míster albiazul, que añadía en la rueda de prensa sobre Camará que «está mejorando pero muy lentamente y no sé si podrá llegar para el siguiente partido. Su progresión es verdad que está siendo más lenta de lo esperado».

Destacaba con optimismo que «la semana ha sido bastante productiva. El equipo ha seguido trabajando con mucho ánimo, cierta alegría y con la ilusión de sacar el domingo los tres puntos en Marbella. Estamos totalmente enfocados y esperando que llegue ya el momento».

Sobre el encuentro, tenía claro el sevillano lo mucho que hay en juego: «Va a haber dos equipos muy necesitados y el Marbella sabe bien que si el Recre gana se igualan las fuerzas a nivel de puntuación y se meten en una dificultad aún mayor. Esperamos a un equipo con una afición entregada y que va a hacer su fútbol. Lo tenemos bien preparado y si tenemos personalidad creo que podemos llevar el partido a nuestro terreno. Trataremos de seguir manteniendo nuestra puerta a cero, que ahí estamos fuertes, y sabemos que va a ser un partido muy complicado tanto para ellos como para nosotros».

El preparador del conjunto onubense está satisfecho de la evolución de su equipo desde su llegada al banquillo. «Estamos trabajando en mejorar en ataque y creo que influye mucho el estado de ánimo. Veo al grupo animado y confiando. En Alcoy tuvimos nuestras ocasiones y con el Ibiza en casa fuimos superiores en muchos tramos del partido y eso te da energía para este partido en el que tenemos que hacer goles. La suerte hay que buscarla y a través del juego y del balón lograremos llegar a la portería contraria con más facilidad. Tenemos ansiedad al ver que a pesar del esfuerzo no estamos materializando la producción ofensiva que tiene el equipo. Pero vamos creciendo en ese sentido y esa cierta tranquilidad nos llevará a ser más certeros de cara a la portería contraria», matizó.

Del rival, Galbarro explicaba que «creo que va a ser un equipo muy intenso, que presiona alto las salidas, que va a ir a por el partido desde el minuto uno con el apoyo de la afición y tenemos que saber jugar esos primeros minutos para ir encontrándonos en el partido. Tenemos que usar nuestras fortalezas, que las tenemos, y potenciarlas porque el Marbella también tiene sus debilidades y vamos a intentar encontrarlas a través del balón».

También daba su opinión sobre el hecho de que el Marbella haya decidido no venderle entradas a los aficionados visitantes: «A nosotros nos enrabieta bastante que la afición no pueda acompañarnos en este partido porque sería un plus. Cada uno juega con las armas que tiene y esto es un motivo más para tratar de sacar el encuentro adelante para darle una alegría a la afición y a nosotros mismos».

Muchas opciones de repetir alineación

El técnico albiazul elogiaba el nivel de Alberto Vela y Dani Romero tras dar el salto al primer equipo. «Es normal que noten ese cambio a nivel físico porque vienen de Tercera, pero a nivel de juego están creciendo ambos. Ya veremos si ambos son de la partida este domingo», comentaba, y daba pistas de que es posible que repita el once del pasado domingo: «A estas alturas lo tengo meridianamente claro aunque no del todo y eso es bueno. Con la llegada de los jugadores del filial hay más competencia y eso genera que entrenen con mucha ilusión y ganas en los entrenamientos. El otro día jugamos bastante bien y no creo que haya muchos cambios en el once, aunque puede haber alguno».

Sobre Nico Njalla y Pablo Caballero, destacaba que «fuera de los planes no están. Desde que cogí al equipo una de las cosas que me dijeron es que yo tomaba las decisiones y así lo estoy haciendo con el apoyo de mi cuerpo técnico. Ya soy perfectamente conocedor de la plantilla y todos tienen posibilidades de entrar. Como he dicho en otras ocasiones, participarán los que yo crea que van a aportarle más cosas al equipo. Es doloroso dejar fuera del once inicial y de la convocatoria a jugadores pero yo soy el que toma las decisiones».

Por último, Galbarro señaló sobre que el Decano cerrará la jornada en cuanto a los encuentros de los equipos implicados por la permanencia que «no creo que nos vaya a afectar. Tenemos que ganar en Marbella pase lo que pase en otros partidos. Lo ideal sería que nosotros ganemos y ojalá que también nos acompañen otros resultados de rivales directos».