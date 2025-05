Raúl Galbarro: «Ha sido difícil levantarse de tanto golpe arbitral en contra»

Raúl Galbarro, el entrenador del Recreativo de Huelva, se mostró en la sala de prensa del estadio del Marbella, tras la derrota sufrida por 3-1, muy dolido con la actuación arbitral, que a su juicio fue la principal clave para que el Decano perdiese un partido que era vital en su pelea por eludir el descenso a la Segunda RFEF.

«Lo que más ha influido en la derrota ha sido el arbitraje y creo que se ha visto que con 11 jugadores hemos sido mejores que el rival. Aún así, con diez tampoco nos descompusimos y seguimos trabajando y con nueve lo dimos todo. Lo que ha desequilibrado la balanza para el Marbella en este partido no ha sido el propio Marbella».

Seguía analizando la actuación arbitral el míster albiazul comentando que «podría decir bastantes cosas pero prefiero no decirlas. Creo que no ha estado acertado en muchos aspectos. La primera tarjeta (de Dani Romero) creo que es rigurosa y además después ellos han hecho una acción similar y no se la ha sacado. Después creo que el empujón a David del Pozo al borde del área es clarísimo cuando iba a tirar a puerta. Entonces, nos ha ido machacando a base de tarjetas e insisto en la fortaleza del equipo porque no se ha descompuesto pero jugar con nueve es demasiada diferencia».

Galbarro asumía ya el descenso albiazul: «Es una sucesión de situaciones negativas que se han dado y ha sido difícil levantarse de tanto golpe. Está todo meridianamente claro y seguiremos luchando para acabar con la mayor dignidad posible. Hoy creo que el árbitro ha tenido demasiado peso en el resultado. La situación era complicada aunque éramos optimistas porque el equipo venía mejorando y nos sentíamos capaces de ganar el partido. El arbitraje ha terminado de rematarnos».

Del cambio de Alberto Vela al poco de comenzar la segunda parte, explicaba que «lo quito porque tenía una dolencia en el hombro y no se estaba sintiendo a gusto y Zelu también tenía una molestia y pidió el cambio. Vela se desgastó y pidió el cambio antes».

Y sobre el cambio que tenía previsto de Davinchi por Dani Romero justo antes de la expulsión de este último, comentaba que «intentamos que Davinchi calentara rápido para hacer el cambio porque después de la tarjeta le superaron con facilidad y lo ideal era cambiarlo. Un minuto antes nos hubiésemos quitado de este problema».

Sin noticias sobre su futuro

De la ausencia en las gradas del estadio de Marbella del presidente, Adrián Fernández, que se encontraba en la plaza de la Maestranza de Sevilla viendo una corrida de la Feria de Abril, indicó que «hay cosas que no soy yo el que las tiene que decidir aunque yo me siento acompañado porque he estado hablando con él, aunque lo ideal es lo ideal».

Como balance de la campaña, Galbarro comentó también en rueda de prensa que «si hoy se hubieran dado otras circunstancias, estoy seguro de que hubiéramos ganado. Creo que la plantilla podría haberse salvado. A mí no me gusta hablar antes de yo llegar sino de mi presente y creo que estábamos bien».

«El vestuario está destrozado porque veníamos con mucha ilusión a sacar los tres puntos y los chicos estaban trabajando bien. Queríamos controlar la ansiedad y superar la frustración ante tanta adversidad. El equipo ha estado fuerte pero para nosotros y para cualquier equipo superar esto es complicado», indicaba el técnico del Recre.

"Le pido perdón a la afición"

Aún no sabe si continuará como primer técnico del Decano la próxima campaña. «Esa pregunta quizás se la tengais que hacer a Marcos Álvarez porque yo no sé nada. Trataremos de acabar la temporada de la manera más digna posible y buscaremos ganarle tanto al Mérida como al Fuenlabrada trabajando de la mejor manera», destacó.

Por último, Galbarro manifestaó que «a la afición le pedimos perdón por la temporada y por esta situación. Yo a nivel personal también le pido perdón porque no he sido capaz de sacar esto. Les digo que volveremos porque la idea de la propiedad es la de llegar al fútbol profesional y a Primera División para hacer un club grande, así que se trabajará para eso».