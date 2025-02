Miguel Álvarez: «Los últimos minutos es mérito del Recre y la primera parte, mérito nuestro»

Miguel Álvarez, técnico del Villarreal B, hizo una lectura clara del 3-3 ante el Recreativo de Huelva. Señaló que «los últimos minutos es mérito del Recre y la primera parte, mérito nuestro».

Reconoció que «me voy enfadado porque creo que hemos hecho 45 minutos increíbles, imposible hacerlo mejor, bueno sí, hacer algún gol más, y en la segunda parte hemos salido igual, pero luego hay cosas incontrolables y nos salimos del partido, volvemos, Etta hace el 2-3 y puede hacer el 2-4 y nos vamos del partido».

«El final afea el muy buen partido que habíamos hecho. No es casualidad. Es el quinto partido que nos empatan así y tenemos que seguir trabajando», consideró Álvarez, que reconoció que «tenemos esa debilidad en esos momentos de nos saber gestionar y tenemos que hacerlo».

En cuanto a los dos goles con los que empató el Decano, el técnico visitante lamentó tanto que su defensa no estuviera bien como el colegiado. «Me parece que esto no es digno de esta categoría lo que he visto. Eso no puede ser, una cosa tan clara. El gol anulado es gol, no fuera de juego. No depende de mí. Es una profesión muy difícil y poco me veréis hablar de los árbitros… pero es muy difícil con gente joven manejar esas frustraciones».

En su análisis reflejó que «cuando un equipo es superior es porque hace las cosas bien. Hemos tenido balón y hemos hecho muchísimas ocasiones y el partido estaba donde queríamos». Agregó que «después el partido se te puede escapar y es mérito del Recre. Tenemos que defender bien y no lo hemos hecho y el Recre lo ha hecho muy bien. Ha puesto mucha gente arriba y no hemos defendido bien esos minutos. Nos ha costado más».