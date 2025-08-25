El tiempo en Huelva: inesperado regalo de la borrasca Erin

El descenso de temperaturas, o el buen tiempo que estamos teniendo este final de agosto, viene inducido por el aire frío que acompaña a una vaguada ligada a lo que fuera huracán Erin, hoy reconvertido en borrasca, la cual estará dejando muy mal tiempo en el norte de España, pero, como decimos, muy buen tiempo en nuestra provincia.

Esta vaguada y el aire frío en altura, estarán acompañadas de altas presiones en superficie, con lo cual el tiempo estable será la tónica dominante. A mediados de semana, miércoles y jueves, cuando la vaguada sea más profunda y la inestabilidad sea más patente en el norte de España, en la provincia de Huelva simplemente bajarán algo más las temperaturas, ofreciendo un tiempo más propio del otoño o de la primavera. Fijaos en cómo estos días de mediados de semana, cómo el aire frío

en altura, y la borrasca en que se ha convertido el huracán Erin, al combinarse con el calor en superficie, y ascendiendo, va a traer inestabilidad y chubascos intensos en el norte, mientras que al paso hacia el este la situación tormentosa se desplazará al levante español, desde Cataluña hasta Almería. Aquí, como venimos diciendo, situación anticiclónica, con escasa formación de nubes que, en todo caso, serán pasajeras. Buen tiempo gracias a la bajada de las temperaturas, al aire frío que nos regala la vaguada. En principio todo lo que queda de agosto y principios de septiembre, y lo decimos para quienes estén preparando vacaciones o viajes para esta época, el tiempo va a ser buenísimo en la provincia de Huelva. De modo que no hay necesidad de tomar aviones ni reservar hoteles de los de la pulserita, con las camionetas de Damas y las estupendas playas de nuestra provincia tenemos una opción inmejorable para disfrutar de los días libres que cada cual pueda tener..

Predicción por comarcas del 25 al 29 de agosto

Sierra. Las temperaturas máximas caerán por debajo de los treinta esta semana, e incluso por debajo de los veinticinco en las zonas más elevadas. Las mínimas a finales de semana rondarán los trece o catorce grados y en el oeste podrían bajar hasta los diez grados. Mañanas muy frescas en la mayoría de la comarca serrana. Los cielos estarán despejados con alguna nubosidad pasajera, vientos flojos normalmente del noroeste.

Andévalo. Mañana martes todavía se notará algo de calor, pudiéndose alcanzar los 35ºC, una temperatura que estando en pleno agosto, no deberá extrañar en absoluto. Los días que siguen iremos viendo un descenso térmico, y a finales de semana veremos cómo el termómetro apenas alcanzará los 30ºC. Este descenso de las temperaturas también será notorio en las mínimas, con amaneceres en los que el termómetro irá marcando números por debajo de los quince. Cielos despejados y vientos flojos y variables.

Campiña-Condado. Mañana leve repunte de las temperaturas, sin pasar de los 35ºC, mientras que las máximas a finales de semana apenas subirán de los treinta. Mínimas también en descenso, con mañanas frescas que se agradecerán. La parte más oriental de la Campiña mantendrá números algo más altos. Los cielos continuarán despejados y los vientos serán moderados, sin rachas de consideración y normalmente de poniente.

Litoral. Toda la semana con temperaturas rondando los 30ºC, sin sobrepasarla, y mínimas que podrán dar mañanas agradables, bajando hasta incluso los 15ºC a finales de semana. Cielos despejados y vientos moderados normalmente de poniente.