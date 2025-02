Algeciras - Recreativo de Huelva en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva está obligado a sumar algo positivo en su visita de esta tarde-noche (Nuevo Mirador, 20.00 horas) ante el Algeciras, rival directo por la permanencia en el grupo II de la Primera RFEF. El Decano marcha a dos puntos de la zona de salvación y a tres de su rival, al que superó en el descuento en el partido de ida, de ahí la importancia también en la cita de hoy del factor del 'goal average'.

El Decano comenzó con buen pie el año con su nuevo entrenador con una victoria ante el Atlético de Madrid B y empates frente al Ibiza y el Ceuta, dos gallitos del grupo ante los que dio buena imagen también. Pero en sus dos últimos choques contra el Alcorcón (derrota) y Villarreal B (empate), ambos rivales directos por la salvación, ha estado bastante gris y repitiendo errores del pasado como la falta de intensidad y contundencia en defensa.

Íñigo Vélez, el técnico albiazul, no contará para el partido con los sancionados David del Pozo ni Alberto López, al margen de los lesionados Dani Perejón, Juan Pablo Pereira y Pablo Caballero, mientras que la principal novedad en la convocatoria es el regreso del puntaumbrieño Antonio Domínguez, que debería tener minutos ante su exequipo en la segunda mitad.

El Algeciras, por su parte, también tiene bajas importantes, ha perdido sus tres últimos encuentros ligueros y acumula varios meses de retrasos en los pagos, un factor del que tratará de aprovecharse el Decano para escalar puestos en la tabla ganando su primer partido de la temporada como visitante.

