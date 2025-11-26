El futbolista de la plantilla del Recreativo que mejor conoce a Arzu

Salvo imprevisto en las negociaciones de última hora, este miércoles el Recreativo de Huelva anunciará el fichaje de Arzu como nuevo técnico en sustitución del destituido Pedro Morilla, como ya avanzó este diario. El nazareno de 44 años conoce a muchos de los futbolistas de la plantilla albiazul y ha visto bastantes encuentros del Decano esta temporada en la Segunda RFEF.

Posiblemente al que mejor conoce es a Alberto Vela, pivote y lateral nacido en la localidad sevillana de Lebrija hace 21 años y que coincidió con Arzu en la plantilla del Betis juvenil en la temporada 2022/23. En dicho curso, Vela disputó 25 encuentros, 17 de ellos como titular, y el conjunto verdiblanco se proclamó campeón del grupo IV de la División de Honor con dos puntos de ventaja sobre el Sevilla y cuatro sobre el Almería.

Los números del equipo que adiestraba Arzu fueron excelentes, con 27 triunfos, cinco empates y sólo dos derrotas, con 82 tantos a favor y 20 en contra. Se midió al propio Recre juvenil, ganándole en Sevilla por 2-1 y empatando sin goles en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español en Huelva.

Alberto Vela se formó desde que era un chaval en los escalafones inferiores del Real Betis Balompié. En la campaña 2021/22 fue cedido al Calavera y después regresó al club verdiblanco para hacer ese gran ejercicio en el juvenil de División de Honor. Posteriormente se marchó al Córdoba B de la Tercera RFEF y un curso después llegó al Atlético Onubense también dicha categoría.

La pasada campaña, con Kuiki y Raúl Galbarro como entrenadores, disputó un total de 10 partidos con el filial albiazul y otros tres, ante el Alcoyano, Ibiza y Marbella en el tramo final de la temporada, con el primer equipo recreativista en la Primera RFEF, no pudiendo ayudar a eludir el descenso.

Competencia

Esta campaña no había contado apenas para Pedro Morilla, que además solía utilizarlo más bien como lateral diestro en vez de en el pivote, su demarcación natural. Por ahora únicamente había disputado cinco encuentros de los 11 de liga que ha jugado el Decano, dos de ellos como titular ante el Alcoyano y el Yeclano.

Ahora Vela confía en que la llegada de Arzu al banquillo albiazul le otorgue más galones y minutos ya que ambos se conocen muy bien. Eso sí, deberá pelear duro para ganarse un puesto en el once albiazul al tener una gran competencia en su puesto con jugadores como Javi Castellano, Iván Romero o Malam Camará, entre otros.