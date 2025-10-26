Dónde ver por televisión el partido La Unión Atlético-Recreativo de Huelva

El Recreativo de Huelva no puede fallar esta mañana (Juan Cayuela, Totana, Murcia, 11.30 horas) en su visita a La Unión Atlético, rival directo por los puestos de 'play-off' de ascenso que actualmente aventaja al Decano en un punto en la clasificación del grupo IV de la Segunda RFEF y que presume de ser el mejor equipo en defensa al haber recibido únicamente cuatro goles en las siete primeras jornadas de la competición liguera.

El conjunto albiazul, ya con su entrenador, Pedro Morilla, en el candelero por el pobre fútbol que está exhibiendo su equipo y la poca consistencia en defensa y ataque, viene de caer derrotado por 1-2 en el Nuevo Colombino contra el Xerez CD mientras que el cuadro murciano también cosechó la pasada semana su primer traspiés del campeonato al caer en el derbi contra la Deportiva Minera por 1-0.

Este sábado ganaron todos los rivales de la zona alta. Así, el Jaén superó al Almería B (2-1), el Extremadura al Xerez Deportivo FC (3-2), el Yeclano al Linares (1-0) y el UCAM Murcia al Estepona (2-0). Eso le mete todavía más presión al Recre si no quiere descolgarse un poco más en la clasificación.

| 𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐌𝐎𝐒 |



🏆 JORNADA 8

🗓️ 26/10

🕒 11:30H

🆚 @recreoficial

🏟️ Estadio Municipal Juan Cayuela

📺 https://t.co/kBvFQoET0n…

🎟️ 10€ entrada general en taquilla #MalacitanoRecre 💚💜 pic.twitter.com/CvQcNOsn42 — CD Unión Malacitano (@CDUMalacitano) October 26, 2025

Su entrenador no podrá contar para esta importante cita con los lesionados Jero Lario y Álex Carrasco, además de que también dejó fuera de la convocatoria por decisión técnica a Alejandro Viedma, Malam Camará, Pablo Évora y Juan Almeida.

A 4,99 euros

El encuentro podrá verse por televisión a través del enlace del portal Webdirecto.com, siendo el coste de 4,99 euros, es decir, algo más barato que otros partidos que ha disputado como visitante el Decano en la presente temporada.

En cuanto a los aficionados que quieran presenciar el partido en las gradas del estadio Juan Cayuela, el precio es de 10 euros por entrada.