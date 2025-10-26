La Unión Atlético - Recreativo de Huelva (0-1): minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de Segunda RFEF 2025-2026

El Recreativo de Huelva retomó la senda del triunfo después de sus dos últimos tropiezos ligueros y consiguió ganar donde todavía nadie lo había hecho esta temporada, en el difícil feudo de La Unión Atlético en la localidad murciana de Totana, por 0-1, gracias a un gol de Álex Bernal al comenzar la segunda mitad.

En la primera parte, y con un césped bastante maltrecho, hubo equilibrio tanto de fuerzas como de expulsiones, Guille Bernabéu en el bando local y Néstor Senra en el visitante. El meta albiazul, David Gil, hizo dos buenas intervenciones a remates de jugadores locales.

El conjunto onubense se adelantó en el marcador tras el descanso y después supo estar bien plantado atrás y defender con uñas y dientes para llevarse tres importantes puntos que le permitirán vivir una semana tranquila antes de recibir al colista Atlético Malagueño el próximo domingo desde las 16.00 horas en el Nuevo Colombino.

Así te hemos contado, minuto a minuto, todo lo que ha acontecido en el partido La Unión Atlético-Recreativo de Huelva:

13:46 Caye Quintana: "El árbitro puso el listón muy alto" "Creo que el campo no le favorece prácticamente ni a ellos porque es difícil para la práctica del fútbol. Creo que nos hemos adaptado bien. Y el árbitro creo que ha puesto muy alto el listón con las tarjetas desde hace muy pronto. Ya nos queda pensar en el partido de la semana que viene para sacar otros tres puntos en casa. Me alegro por David Gil porque hace un gran trabajo y se lo merece también", indicaba el ariete isleño en Huelva FM.

13:45 Álex Bernal: "En el gol he sabido posicionarme bien" "Ha sido un gol de chilena. Era una jugada que estaba leyendo que podía caer el balón en el segundo palo y me he posicionado bien. Ha sido un trabajo de todo el equipo. Veníamos trabajando bien y hemos hecho el partido que había que hacer aquí. Hemos aprovechado la ocasión que hemos tenido. Creo que a ellos también les perjudica este terreno de juego y sabíamos que teníamos que adaptarnos y hacer el partido práctico que hemos hecho", señalaba en Huelva FM el goleador en el triunfo del Recre.

13:44 Pedro Morilla: "Felicito a mis jugadores por el derroche físico" "Nos teníamos que adaptar al campo ante un gran equipo, que para mí es de los mejores de la categoría. A ellos también les perjudica el estado del campo aunque están más adaptados. Felicito a mis jugadores por el derroche físico y porque el planteamiento que teníamos pensado lo han llevado al campo a la perfección. El fútbol es de los futbolistas siempre y lo han hecho muy bien", ha señalado tras la victoria el técnico del Decano, Pedro Morilla.

13:28 Se lleva el Recre los tres puntos de Totana

13:21 Ocho minutos de descuento

13:16 Se marcha Mario da Costa Morilla ha situado a dos laterales en la banda izquierda en el minuto 85 tras la entrada al campo de Dani Romero en detrimento de Mario da Costa.

13:11 Paolo Romero para el tramo final A falta de un cuarto de hora, Paolo Romero ha entrado al campo por Roni, que se ha marchado ya bastante cansado físicamente.

13:03 A punto de sentenciar Caye Quintana Una gran asistencia de Mario da Costa no la aprovechó Caye Quintana pese a tenerlo todo a placer, enviando su cabezazo fuera.

13:01 Salen Alberto Vela y Pepe Mena Morilla refresca el centro del campo en el minuto 69 sacando a los veteranos Javi Castellano y Álex Bernal y dando entrada a Alberto Vela y Pepe Mena.

12:56 Ferrón prueba a David Gil El delantero centro de La Unión Atlético ha rematado de cabeza pero David Gil no ha tenido problemas para abortar su disparo.

12:45 Gol de Álex Bernal Poco antes de cumplirse los diez minutos de la segunda mitad el Decano se ha adelantado en el marcador con el primer gol liguero de Álex Bernal tras aprovecharse de un rechace del meta local Adrián Fernández a disparo de Caye Quintana.

12:38 Entra Leo Mascaró por Arcos Para comenzar la segunda parte el técnico albiazul, Pedro Morilla, ha introducido un cambio con la entrada de Leo Mascaró por Antonio Arcos para equilibrar a su equipo tras la expulsión de Néstor Senra.

12:25 Sin goles al descanso

12:19 Nueva gran intervención de David Gil Segunda gran parada de la mañana del cancerbero palmerino del Recre sacando una buena mano para despejar un remate de La Unión Atlético a la salida de un córner.

12:17 Cuatro minutos de descuento

12:12 Expulsado el local Guille Bernabéu Dos minutos después de la expulsión de Néstor Senra se han igualado las fuerzas por que el colegiado también le ha mostrado la segunda cartulina amarilla al futbolista de La Unión Atlético Guille Bernabéu.

12:09 Expulsado Néstor Senra El lateral derecho del Recre Néstor Senra ha sido expulsado en el minuto 37 al ver su segunda cartulina amarilla por una entrada a un contrario.

12:07 Centro chut envenenado de Antonio Arcos Casi hace el 0-1 el Recre pero el meta local Adrián Fernández ha podido enviar a saque de esquina un peligroso centro chut de Antonio Arcos.

11:59 Paradón de David Gil El meta del Decano, que debuta por la lesión de Jero Lario, ha despejado a córner con una gran intervención un duro disparo de Karim.

11:44 Buena combinación de Alberto López El Decano está apretando bien arriba en un césped muy maltrecho y una combinación entre Alberto López y Mario da Costa también le ha dado un susto a la defensa murciana.

11:36 Roni cerca de rematar a la red Un envenenado centro desde la izquierda de Antonio Arcos casi lo lleva Roni a la portería de La Unión Atlético, acabando la acción en saque de esquina a favor del Decano.

11:31 Arranca el partido en Totana

11:19 Éste es el once de La Unión Atlético

11:04 Un rival a tener en cuenta La Unión Atlético, que cuenta con los exrecreativistas Mario Gómez, Rafa de Vicente (no podrá jugar por lesión) y Francis Ferrón, se quedó la pasada temporada a un solo punto de subir y actualmente supera al Recre en la clasificación y es el mejor equipo en defensa del grupo IV de la Segunda RFEF al haber recibido únicamente cuatro goles en contra en siete jornadas.

10:42 Cinco novedades en la alineación del Recre Jero Lario, Paolo Romero, Antonio Domínguez, Álex Carrasco e Iván Romero se han caído de la alineación del Recre en relación al pasado choque contra el Xerez CD y las novedades son las entradas de David Gil, Néstor Senra, Antonio Arcos, Álex Bernal y Mario da Costa.

10:13 Dónde ver por televisión el choque La Unión Atlético-Recre A través del enlace en el portal oficial de WebDirecto.com a un precio de 4,99 euros.

09:56 Ganan todos los rivales directos Este sábado los rivales directos del Decano por la zona alta en el grupo IV de la Segunda B no han fallado. Así, el Jaén superó al Almería B (2-1), el Extremadura al Xerez Deportivo FC (3-2), el Yeclano al Linares (1-0) y el UCAM Murcia al Estepona (2-0).

09:55 Varias bajas en el Decano Pedro Morilla introducirá seguro algunos cambios tanto por el rival como por las ausencias que tendrá para la importante cita, siendo la última la del guardameta Jero Lario por lesión, lo que permitirá el debut del joven portero palmerino David Gil. Se estrenan en la convocatoria el cancerbero del filial Manu Fernández, además del delantero Sebastien Pineau después de llevar un par de meses alejado de los terrenos de juego por molestias físicas. Tampoco viajaron este sábado a Totana el lesionado Álex Carrasco, además de Alejandro Viedma, Malam Camará, Juan Almeida y Pablo Évora por decisión técnica. Previa: Poca broma en Totana