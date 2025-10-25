Poca broma en Totana (11.30 horas, online)

Es un tópico, porque lo es, decir que el Recreativo de Huelva se juega una final este domingo (Juan Cayuela, Totana, 11.30 horas) en su visita a La Unión Atlético, y es que sólo estamos en la octava jornada liguera en el grupo IV de la Segunda RFEF y lógicamente no hay todavía ninguna distancia insalvable con la zona alta (de hecho, el Decano aunque está actualmente fuera de los puestos de 'play-off' de ascenso únicamente marcha a tres puntos del líder). Pero el choque de este domingo ha adquirido una trascendencia inusitada por las malas sensaciones que lleva experimentado el cuadro albiazul en las últimas semanas (no en todo este comienzo de campeonato) y por alguna que otra metedura de pata de su entrenador, Pedro Morilla, en las ruedas de prensa.

El técnico albiazul se juega buena parte de su futuro en el duelo en tierras murcianas y sobre todo la semana que viene recibiendo en el Nuevo Colombino al colista Atlético Malagueño. En la zona noble, y principalmente entre la afición, empiezan a no gustar sus planteamientos futbolísticos (posiblemente le esté costando adaptarse al fútbol español tras varios años en China), ni tampoco el nerviosismo que deja entrever en determinados momentos en la sala de prensa, además de que no considere en muchas ocasiones al Decano como el gran gallito del grupo o que, por ejemplo, dijera este viernes ante los medios de comunicación que su plantilla todavía está en fase de adaptación cuando ya estamos casi en noviembre y en el inicio de la pretemporada tenía prácticamente ya a toda su plantilla entrenando a sus órdenes.

No es poco, por lo tanto, lo que se va jugar el Recre ante La Unión Atlético en la segunda de sus tres salidas consecutivas a tierras murcianas. Como local el Decano está suspendiendo, con un pésimo balance de un triunfo, un empate y dos derrotas hasta la fecha, y al menos a domicilio sí que anda más solvente, quizás porque juega con menos presión, ansiedad y responsabilidad, siendo sus números bastante buenos con dos victorias y un empate. Pero ante la Deportiva Minera no arriesgó ni fue ambicioso pese a jugar con uno más durante 50 minutos y ahora tendrá enfrente a otro rival de un corte similar, y es que La Unión Atlético marcha a dos puntos del líder, es decir, con uno más que los albiazules, tiene una plantilla muy compensada para la Segunda RFEF y su mayor fortaleza está en defensa al haber recibido únicamente cuatro goles en los siete encuentros de liga.

El equipo murciano, eso sí, no gozará de un gran apoyo en las gradas como sí que tenía la Deportiva Minera, y es que sin ir más lejos el pasado verano solicitó trasladarse a jugar a Málaga pero se encontró con la negativa por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La pasada campaña se quedó a un punto de ascender y le planteará a los onubenses un choque con ritmo alto desde el inicio. Seguramente todo se decida por algún detalle y el Recre debe andar listo, intenso y muy concentrado porque ya se ha dado cuenta de que en esta categoría no se gana solo con el escudo. Le está costando arrancar y encontrar un equilibrio, y ni siquiera puede decirse que ande mejor ya en defensa que en ataque porque también está concediendo demasiadas facilidades atrás. Este domingo puede dar un puñetazo de nivel encima de la mesa o confirmar su crisis y que se acrecienten sus dudas.

Once de La Unión Atlético

El entrenador de La Unión Atlético es el experimentado José Miguel Campos. La única derrota de su conjunto llegó la pasada jornada por la mínima precisamente en su visita a otro rival directo, la Deportiva Minera, de ahí que el Decano esté avisado de que le espera una mañana de aúpa.

Cuenta con varios viejos conocidos de la afición albiazul en sus filas, como son los casos del central Mario Gómez, el centrocampista Rafa de Vicente, que no podrá jugar por lesión, y el veterano delantero Francis Ferrón, que dará guerra a los centrales albiazules por su contante movilidad.

| 𝐏𝐑𝐎́𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 |



🏆 JORNADA 8

🗓️ 26/10

🕒 11:30H

🆚 @recreoficial

🏟️ Estadio Municipal Juan Cayuela

📺 https://t.co/kBvFQoET0n…

🎟️ 10€ entrada general en taquilla #MalacitanoRecre 💚💜 pic.twitter.com/U6xRNnrKgi — CD Unión Malacitano (@CDUMalacitano) October 22, 2025

El probable once inicial del cuadro murciano estará formado por Adrián Fernández, Mena, Mario Gómez, Roan, Guille Bernabéu, Armando, Santos, El Kounni, Francis Ferrón, Montejano y Raigal.

En el banquillo, para posibles sustituciones, se quedarán Héctor Oliva, Yerai, Miguel Pérez, Jesús Ruiz, Cevallos, Diego Ruiz, Dávila y Lozano.

Once del Recreativo

En cuanto al Recreativo, su técnico, Pedro Morilla, introducirá seguro algunos cambios tanto por el rival como por las ausencias que tendrá para la importante cita, siendo la última la del guardameta Jero Lario por lesión, lo que permitirá el debut del joven portero palmerino David Gil.

Se estrenan en la convocatoria el cancerbero del filial Manu Fernández, además del delantero Sebastien Pineau después de llevar un par de meses alejado de los terrenos de juego por molestias físicas. Tampoco viajaron este sábado a Totana el lesionado Álex Carrasco, además de Alejandro Viedma, Malam Camará, Juan Almeida y Pablo Évora por decisión técnica.

La alineación podría estar compuesta por David Gil; Néstor Senra, Bonaque, José Carlos, Alberto López; Javi Castellano; Paolo Romero, Álex Bernal, Iván Romero, Pepe Mena; y Caye Quintana.

Y en el banquillo se quedarían Manu Fernández, Dani Romero, Leo Mascaró, Alberto Vela, Mario da Costa, Antonio Domínguez, Sebastien Pineau, Antonio Arcos y Roni.