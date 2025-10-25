Emocionante homenaje a Davinchi en San Mamés

Tremendo golpe de mano el de esta tarde del Getafe en su visita al Athletic de Bilbao, al que ha doblegado por 0-1, con un gol de Borja Mayoral, que permite al conjunto madrileño igualar al vasco en la clasificación de la Primera División y no sólo abrir bastante brecha con la zona de descenso sino también acercarse bastante a los puestos europeos.

Mucho mérito para el grupo de José Bordalás, técnico que tiene siempre muy enchufados a sus jugadores y que saca petróleo casi de la nada ya que no suele sufrir para lograr la permanencia pese a contar con presupuestos austeros y con futbolistas que en muchas ocasiones proceden de categorías inferiores.

Uno de ellos es el lateral izquierdo onubense Davinchi, que hace unos días cumplió 18 años y que esta temporada ha actuado ya en varios partidos en Primera División sin desentonar. Pero por desgracia sufrió una grave lesión el sábado de la semana pasada, justo antes de recibir al Real Madrid, y se va a perder entre cuatro y cinco meses de competición, dejando a su compañero Rico como único lateral zurdo natural en la plantilla a expensas de si fichan o no a algún recambio en el mercado.

Esta tarde ha sido emocionante ver como los jugadores del Getafe han saltado al césped del emblemático estadio de San Mamés portando camisetas blancas en las que podía leerse 'Ánimo Davinchi' tras la grave lesión que sufrió el futbolista nacido en Huelva.

🗣️ "Mandarle fuerza. La victoria va para él"@Mayoral_Borja y su bonita dedicatoria a Davinchi, lesionado de larga duración 💙#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/NtV62ImgI8 — DAZN España (@DAZN_ES) October 25, 2025

Además, le han dedicado el importante triunfo cosechado ante el Athletic, tal y como por ejemplo apuntaba el goleador de la tarde, Borja Mayoral, en los micrófonos de Dazn, algo que sin duda ha emocionado mucho al joven futbolista formado en los escalafones inferiores del Recreativo y a sus familiares tras los malos momentos vividos en los últimos días.