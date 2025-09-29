El runrún: ¿Huelva tiene nuevo parque acuático?

imagen que ha circulado recreando un parque acuático a partir del chorro de la avería del puente sifón de Huelva

Más allá de los acontecimientos siempre hay una lectura de la realidad que, aunque despegada de ella, se apoya en lo sucedido para a partir de ahí abrir la puerta a la imaginación. Es lo que suele ocurrir en las redes sociales y el último ejemplo ha venido con la sorpresiva avería ocurrido en la mañana de este lunes en el puente sifón Santa Eulalia, donde la rotura de una tubería ha desplegado con vehemencia una gran columna de agua hacia el cielo, que después caía como una majestuosa cascada hacia la ría onubense.

Como siempre, el ingenio volcado en las redes sociales, ha hecho circular imágenes muy cómicas de la situación. Afortunadamente no ha pasado nada más allá del susto. Se ha arreglado momentáneamente y no hay nadie herido, por lo que se puede uno reír con tranquilidad de las interpretaciones más disparatadas.

Fuente de fantasía con el chorro de la avería del puente whatsapp

Vistas algunas imágenes, se podría pensar que en Huelva han abierto en plena ría del Odiel un parque acuático, con sus chorros de agua gigantes, luces y toboganes, para que disfruten pequeños y grandes.

Parque acuático WA

También ha habido quien ha pensado que se ha inaugurado una faraónica fuente de fantasía en mitad del puente hacia Aljaraque, con lenguas de agua imponentes, luces de colores y esculturas, como ocurría con asiduidad en décadas pasadas, en las que muchas fuentes coronaron grandes avenidas en Huelva.

Estas son sólo algunas de las muchas historias más allá de la realidad que han surgido en el indudable tema del día. Vaya manera de arrancar la semana. Si hubiera sucedido un fin de semana, alguna persona igual piensa que debe de dejar de tomar tanto alcohol porque ve visiones.