El runrún: El 'volantazo' de Carlos Ríos

El gaditano Carlos Ríos, que el mes que viene cumplirá 61 años, posiblemente ha dicho ya adiós de manera definitiva al mundo del fútbol. Aunque ya es habitual en él marcharse de los equipos y abandonar durante un tiempo el deporte rey si no es feliz en él, así que tampoco se puede hacer una afirmación tajante al respecto.

De momento lo que ha dado ha sido un 'volantazo' radical y sólo unos meses después de haber entrenador a la UE Rapitenca, equipo catalán, ha desembarcado en su tierra en el mundo de los negocios. Concretamente de la restauración.

Así, en sus redes sociales anuncia que ha puesto en marcha el Bodegón EntreRios en la calle Trabajadero de Sanlúcar de Barrameda, un municipio que sin duda tiene mucha fama por su alta calidad gastronómica. Allí espera encontrar la felicidad y triunfar en esta nueva vertiente laboral que ha emprendido.

Carlos Ríos tras retirarse como jugador en activo entrenó a clues como el Alcalá, la Balompédica Linense o el Almería B antes de que Alfonso Serrano lo reclutara para el banquillo del filial del Recreativo de Huelva. En la temporada 2010/11 el elegido para suplir en el banquillo del primer equipo albiazul al destituido Pablo Alfaro en plena crisis institucional del Decano era Juan Merino. Pero aún no tenía el título para ser primer entrenador, por lo que Carlos Ríos dio el salto.

Era una incógnita saber qué pasaría con el técnico, que contaba con 45 años de edad y nula experiencia en la élite. Pero fue un gran motivador para la plantilla onubense, que resucitó, abandono la posición de colista en la Segunda División e incluso soñó hasta el final con los puestos de 'play-off' de ascenso.

Ríos se marchó en verano por desavenencias con Julio Peguero pese a ser muy del agrado del presidente, José Miguel de la Corte, que le había renovado. Y después ya no le fue tan bien en equipos como el Cartagena, Xerez, Atlético Sanluqueño o Los Barrios. Ahora, y tras salir de la Rapitenca y del Balompié, el gaditano probará suerte con su bodegón en su tierra.