La Hermandad del Santo Entierro ya trabaja en la recuperación del manto de Soledad de María

Lo que hace diez años se veía como un anhelo inalcanzable hoy está muy cerca de ser una realidad. La Hermandad del Santo Entierro ha dado un nuevo paso significativo en la consecución del sueño de recuperar el paso de palio de Soledad de María. Tras completarse todos los bordados exteriores del paso, la cofradía oficial de la Semana Santa de Huelva ya trabaja en la nueva pieza que verá la luz: el manto bordado para la Virgen de la Soledad.

El salón de actos del Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur acogió la presentación del boceto del manto procesional que lucirá la imagen de Soledad de María por las calles onubenses. Una pieza que, al igual que los otros bordados del palio, será realizada por el taller del bordador astigitano Jesús Rosado, quien quiso estar presente en el acto para explicar los detalles de la obra y la grandeza del proyecto.

La hermandad se fija el año 2028 como objetivo, motivo por el cual continuará con las iniciativas para recaudar fondos que viene realizando en los últimos años. A ellas se une la campaña de colaboración 'Llévame bajo tu manto', con la que se ofrece grabar en el interior del manto el nombre de los colaboradores.

Un diseño recuperado al 95%

Según el bordador, el boceto presentado recupera fidedignamente al 95% el manto destruido durante la Guerra Civil. Una obra que diseñara a principios del siglo XX Jesús García, hermano de la cofradía, y que enriquecería posteriormente Juan Manuel Rodríguez Ojeda, estrenándola Soledad de María en 1919.

La reconstrucción del boceto ha sido posible gracias al extenso archivo fotográfico conservado. Las partes no visibles en las fotografías han sido reproducidas bajo la dirección de Jesús Rosado, gran conocedor de la obra de Rodríguez Ojeda, tomando como referencia el manto de la Virgen del Subterráneo de la Hermandad de la Cena de Sevilla.

El bordador Jesus Rosado explico los detalles del manto s. b.

El bordador indicaba durante la presentación que con este manto «se le ha devuelto a Huelva un ayer lamentablemente perdido», al tiempo que indicaba que esperaba que Huelva «sepa apreciar el esfuerzo de esta cofradía y agradezca que va a tener una vuelta a antaño y que el patrimonio de la Hermandad va a quedar tal cual fue».

Además del dibujo, también se recuperará el color original del manto. La obra estará bordada en oro sobre terciopelo morado con tendencia a carmesí.

Una década recuperando el palio

El sueño de devolver a Soledad de María el paso de palio bordado por Rodríguez Ojeda y destruido durante el conflicto bélico se inició en el año 2016. Fue entonces cuando los hermanos acordaron en cabildo la recuperación del diseño que se paseara por las calles de Huelva en los años veinte y treinta del s.XX. La primera pieza que vería la luz sería la cara exterior de la bambalina frontal, en el año 2018.

La hermandad espera estrenar esta obra en el año 2028 s. b.

En el año 2019 se estrenaría el respiradero frontal, mientras que en 2021 se haría lo propio con el faldón frontal. La cara exterior de la bambalina trasera vería la luz el Viernes Santo de 2022, mientras que un año más tarde lo harían las bambalinas laterales.

La última de las piezas estrenadas han sido los respiraderos laterales la pasada Semana Santa, estando a la espera tan solo del estreno de los faldones laterales para completar al completo la visión exterior del paso de palio.