Magna Mariana de Huelva: La Virgen del Rosario, protagonista con su manto
La imagen de la Hermandad de la Sagrada Cena ha mostrado desde El Polvorín el manto bordado cedido por la Virgen de los Dolores de La Rinconada
La Magna Mariana de Huelva tuvo en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús uno de sus puntos neurálgicos, porque muchas vírgenes partieron desde allí. La primera de todas fue la Virgen del Rosario, de la Hermandad de la Sagrada Cena, que regaló una imagen novedosa en este día de celebración.
La venerada imagen lució en su transitar por las calles de Huelva un manto bordado en oro que le ha cedido la Hermandad de los Dolores de la localidad sevillana de San José de La Rinconada.