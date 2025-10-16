Primera gran cita cofrade tras la Magna de Huelva: la Virgen del Rosario recorrerá el Polvorín

Llegó una de las primeras citas cofrades del nuevo curso cofrade, la salida procesional de la Virgen del Rosario gloriosa por las calles del Polvorín. Como acto central de este mes de octubre tan intenso en la Hermandad de la Sagrada Cena, la titular letífica de la corporación se paseará un año más por la feligresía de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús una vez celebrados los cultos en honor a la Virgen del Rosario dolorosa y en vísperas de su besamanos.

A las 20.00 horas del próximo sábado 18 de octubre se abrirán las puertas del Corazón de Jesús para que dé comienzo la procesión. Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Gloriosos presidirá su paso de gloria acompañada como cada año por Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. Un paso que estrenará sus nuevas medidas en esta procesión, tras ser restaurado y ampliado el pasado mes de junio con motivo del traslado del Cristo del Amor para participar en la procesión del Corpus.

Petalá a la Virgen del Rosario gloriosa sergio borrero

La Virgen del Rosario gloriosa recorrerá las calles Presbítero Pablo Rodríguez, Puebla de Guzmán, Niebla, Cerro Colorado, Andalucía, Arroyomolinos de León, Cortelazor, Almonaster la Real, Puebla de Guzmán y Presbítero Pablo Rodríguez, estando prevista su recogida en torno a las 22.00 horas. Unas calles que lucirán un año más adornadas por los hermanos de la Sagrada Cena. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música Albricias de El Cerro del Andévalo.

Velá del Rosario

En estos días dedicados a la Virgen del Rosario también ha tiempo para la convivencia y la diversión. La cofradía del Domingo de Ramos celebrará los días 17 y 18 de octubre la 'Velá del Rosario' que este año alcanza su decimoquinta edición. La plaza Virgen del Rosario, donde la cofradía tiene su casa hermandad, acogerá como es habitual esta celebración entre música, tómbola y una barra a precios populares en la tarde del viernes, de 19.30 a 02.00 horas y durante todo el sábado desde las 12.30 a las 02.00 horas.