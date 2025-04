Un año sin Fuente Clara Cabrera: «Te convertiste en el ángel de Huelva y más allá»

Un accidente de tráfico en la A-484, la carretera entre Bonares y Rociana del Conado, acabó el día 17 de abril de 2024 con la vida de Fuente Clara, la hija del presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, José Antonio Cabrera, de apenas 25 años, y dejó a su mujer gravemente herida.

Los hechos ocurrieron a las 21.45 horas, cuando el vehículo en el que ambas viajaban chocó contra dos equinos que se cruzaron por la carretera y volcó a causa del impacto. Hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y sanitarios, que en un primer momento rescataron a las víctimas y las trasladaron al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense. Horas después el propio José Antonio Cabrera confirmaba el fatal desenlace en su perfil de la red social Facebook, donde recibió un aluvión de condolencias y comentarios de aliento.

Este jueves se cumplió un año de la fatal noticia y por ahora la investigió judicial está en plena instrucción, con declaraciones de testigos presentados por las partes y con peticiones a organismos sobre expedientes abiertos al denunciado. «Las cosas van despacio pero avanzan», señalaba esta semana el abogado de la familia Cabrera, José Luis Orta, a Huelva24.com, esperanzado en que haya juicio y «se haga justicia».

Mientras tanto, José Antonio Cabrera no ha cesado en estos 12 meses con su ardua lucha para que se depuren responsabilidades sobre el accidente y sobre todo para tratar de que en el futuro no haya ninguna muerte más por idéntico motivo. En sus redes sociales publicó este jueves un vídeo de cinco minutos de duración en el que mostraba emocionado su pena por el recuerdo de su hija y también volvía a apuntar a los que, a su juicio, son los responsables de la fatal pérdida.

«Hoy se cumple un año desde que mi hija se mató aquí, en la carretera A-484, como consecuencia de encontrarse a dos mulos sueltos de Cipriano Domínguez Jiménez, que como de costumbre tenía siempre estos animales sueltos, y con una presunta dejación de funciones del alcalde de su pueblo, Bonares, que a sabiendas de que este problema existía siempre miraba hacia otro lado», comentaba.

También señalaba que «ha pasado este año en el que las asociaciones El Burrito Feliz, Mujeres por Doñana y Fuente Clara Cabrera hemos hecho una y mil veces patrullas para prevenir accidentes, las cosas están exactamente igual y quizás ya no es sólo el tema de las personas que dejan los equinos sueltos por su imprudencia, sino que hay una ley de 2003 aprobada en el Parlamento de Andalucía que se la pasan por el forro todos los alcaldes y alcaldesas. El presidente de la Diputación de Huelva dice que él no tiene responsabilidad en este tipo de temas y el presidente de la Junta de Andalucía, al cual mi mujer y yo le hemos escrito ya varias cartas para que nos recibe y le expliquemos de primera mano todo lo que está ocurriendo en torno a los equinos sueltos pues dice que no tiene tiempo para nosotros aunque luego viene a Huelva para otros menesteres como a ver cofradías. Juanma Moreno es el mayor desengaño que mi familia tiene en Andalucía. Estos son los políticos que nos han tocado. Y escuchar a un delegado de la Junta de Andalucía decir que la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de los municipioss de la provincia de Huelva pasan de este tema nos viene a dar la razón con el tema de la desidia que hay con los equinos sueltos que acaban en las carreteras».

Y se mostraba también muy dolido Cabrera con el comportamiento y la actitud del primer edil de su pueblo: «Para mí hoy es un día durísimo. Mi niña se fue en este sitio con 25 años. Si guapa era por fuera, más lo era por dentro. Queremos darle un sentido a su muerte y la única manera es luchar para que nadie más muera de esa manera. Luchamos contra ese anacronismo crónico y pedimos justicia. Creemos que Cipriano Domínguez Jiménez debe pagar lo que diga la justicia española y que el alcalde de Bonares debería haber dimitido hace ya bastante tiempo. En su pueblo lo querrán, pero toda España sabe quién es a partir de lo que ha ocurrido. A veces hay que saber irse, agachar la cabeza y pedir perdón. Y lo del alcalde de mi pueblo no tiene nombre. Mi hija era de Rociana y él no ha mostrado ni una pizca de empatía, ni siquiera para abanderar esta lucha, que es lo que hace un alcalde que se viste por los pies».

Y también en sus redes sociales José Antonio Cabrera recordaba de esta íntima manera a su hija Fuente Clara en el aniversario de su fallecimiento:

«Hace un año a esta hora te transformaste en un ángel, en el ángel de Rociana e incluso me atrevería a decir en el ángel de Huelva y más allá. Te fuiste cruelmente, en la flor de tu vida. Con muchos proyectos en mentes y con esa debilidad por los niños pequeños. En tu profunda metamorfosis regalaste vida, esperanza y felicidad a quienes le salvaste la vida con tus sagrados órganos.

Fuiste una niña muy querida y una mujer que dabas luz por donde ibas. Si alguien veías débil, allí estabas para dar animo y apoyo. Te lloró tu pueblo y Huelva. Y tú muerte sirvió para que tu padre se convirtiera en un padre coraje y comenzará una lucha para que nadie más muera como tú. Te prometí que lucharía hasta terminar con esta aberración que produce muertes totalmente evitables.

"Duele muchísimo no besarte y abrazarte"

Sí, he envejecido mucho este año, pero ni un solo día he dejado de luchar para cumplir con mi promesa. He podido comprobar que a los políticos les da igual tu muerte como si volviera a ocurrirle a otra persona. Son insensibles, sin empatía ni corazón.

Te hemos llorado y seguimos llorando tu ausencia. Nos cambió la vida por completo desde ese día pero damos gracias a Dios por haber compartido 25 maravillosos años contigo.

Duele y muchísimo no besarte y abrazarte. Tenemos la esperanza de que cuando nos toque irnos vengas a recogernos y volver a estar juntos en la dimensión o forma que sea. Mi amada hija, mi Morenita Bonita, mi ángel«.