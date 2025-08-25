El emotivo momento de Manuel Carrasco con la Virgen del Mar de Isla Cristina: »Qué vídeo más bonito y emocionante»

La Virgen del Mar volvió a recorrer las aguas y las calles de la Punta del Caimán durante el pasado domingo. Se trata de uno de los acontecimientos más importantes y esperados del año en este conocido barrio de Isla Cristina que ayer, además, contó con la presencia de un isleño muy ilustre que protagonizó un momento único.

Se trata de Manuel Carrasco, que se encontraba en su localidad natal con motivo de sus dos conciertos. El cantante aprovechó que estaba en Isla Cristina para acudir a ver la procesión de la Virgen del Mar y tuvo un fantástico detalle que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Le dedicó una emotiva canción a la Virgen

Manuel Carrasco es un auténtico especialista en protagonizar momentos emotivos y el último de ellos ha tenido lugar en su tierra. El artista onubense cogió su guitarra, se puso delante de la Virgen del Mar y le dedicó una extraordinaria canción mientras las personas que cargaban con el paso levantaban a la Virgen.

Tras acabar la canción, además, el cantante se acercó hasta el paso y realizó una ofrenda floral. Las personas que estaban presenciando el momento, como se puede ver en el vídeo que ha sido compartido en Instagram por @abelardo_cardenas, aplaudieron emocionadas tras el bonito gesto de Manuel Carrasco.

El isleño es un enamorado confeso de su tierra y el pasado fin de semana lo volvió a demostrar. Después de sus dos conciertos en el recinto ferial tuvo este detalle tan emotivo con la Virgen del Mar provocando una vez más la admiración de sus seguidores, que aplaudieron este gesto a través de las redes sociales.