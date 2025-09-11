El recado de Manuel Carrasco al reggaetón y a los políticos: «No tengo Grammy Latino ni te hago reggaetón...»

Sevilla se convirtió ayer en el epicentro de la música latina. La capital hispalense acogió un evento multitudinario organizado por la Academia Latina de Grabación (Latin Grammy) que contó con la presencia de más de 30 artistas nacionales e internacionales del panorama musical actual. Uno de ellos fue Manuel Carrasco, que protagonizó varios momentos únicos durante su actuación en el Cartuja Center CITE.

El cantante onubense, como suele hacer en sus conciertos, cantó una serie de fandangos compuestos por él mismo con mensajes muy directos que fueron aplaudidos por todos los asistentes. En uno de ellos mandó un pequeño recado al género del reggaetón y en otro se acordó de los políticos, a los que acusa directamente de ser los responsables de los sufrimientos de los niños palestinos en Gaza.

Mensaje para el reggaetón

Manuel Carrasco no suele cortarse a la hora de decir lo que piensa y ayer lo demostró una vez más cuando mandó un mensaje dedicado al género del reggaetón que fue muy aplaudido por los presentes. «No tengo Grammy Latino, ni te hago reggaetón, pero busco la palabra exacta pa' que te perree el alma y te baile el corazón», cantó en su fandango.

También se acordó de los niños palestinos

El artista onubense también dedicó unos versos a la guerra de Gaza, como ya hizo en conciertos anteriores, apuntando directamente a los políticos por su nefasta gestión de este conflicto que están sufriendo tantas personas y niños.

«Perdón si me pongo serio, no es para menos la cosa. Mientras brindan con un vino, la hipocresía se engorda. A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre, da igual el bando, si matan son asesinos. Qué culpa tiene el abuelo, qué culpa tiene su madre, qué culpa tiene la gente, por qué hay tanto miserable. Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para cavar con el llano de los niños palestinos», cantó Manuel Carrasco.

El isleño siempre suele pronunciarse ante este tipo de situaciones y ayer lo volvió a hacer durante su actuación en el evento de los Latin Grammy, donde miles de personas pudieron disfrutar una vez más del increíble arte de uno de los cantantes más importantes del panorama musical actual.