Conchita, una mujer de 100 años fan de Manuel Carrasco: «Es la alegría más grande»

Si hay alguien entre los artistas más conocidos de España más alejado del tópico de estrellita, con sus excentricidades y aires de grandeza, ése es Manuel Carrasco. El cantante de Isla Cristina siempre se ha mostrado natural, tal como es, sentido y cercano y eso se filtra en su forma de hablar y moverse, en sus canciones y conquista a todo el mundo.

El último ejemplo es cómo ha tratado a Conchita una fan que va de camino de los 100 años y a la que dio la oportunidad de conocerle en persona en el concierto de Zaragoza. Este momento ha quedado resumido en un video que el artista ha compartido en sus redes sociales. «Y esto no es bonito? Por fin nos pudimos conocer Conchita y yo después de que me mandara este mensaje. Ella está a punto de cumplir 100 años y vino al concierto de Zaragoza. Cuánta ternura y cariño en sus palabras...Aquí tienes el vídeo para que vaciles con tus amigas como me dijiste», comparte Carrasco.

En el inicio del video Conchita hace toda una declaración de intenciones. Desde su silla de ruedas afirma «Hola Manuel Carrasco, soy tu fan número 1. Tengo 99 años, casi 100. Me gustan todas tus canciones». Y tras ese mensaje, el momento en el que se conocen y se funden en un cariñoso abrazo y muchos besos. «Yo te vi diciendo esas cosas de mí. Esta mujer me ha ganado el corazón a mí», dice Manuel, mientras que ella, con la emoción inundándole los ojos le responde «te quiero mucho, de verdad».

«100 años, ¿en serio? yo te veo perfecta», señala Manuel y ella le coge la cara y le abraza una vez más. Continúa el artista diciéndole «me alegro mucho de que hayáis venido. En esta gira esto es de las cosas más bonitas que me han pasado, que hayas venido para acá y me digas estas cosas». Y añade mientras se agarra un dedo: «te voy regalar este anillito. Es de la gira de corazón y flecha de mis preferidos. ¡Que alegría más grande conocerte!».