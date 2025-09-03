Manuel Carrasco desconecta con sus perros en esta playa de Huelva: «El verano, eso, un suspiro…»

Manuel Carrasco ha vuelto a demostrar que, pese a llenar estadios y ser uno de los artistas más queridos del país, su mejor refugio sigue estando en casa. El isleño ha compartido en sus redes sociales unas imágenes muy especiales en las que se le ve disfrutando de las playas de Isla Cristina, su tierra, acompañado por sus perros.

Con el mar de fondo y la tranquilidad de las arenas amplias de su tierra natal, Carrasco acompañó la publicación con un mensaje breve pero evocador: «El verano, eso, un suspiro…», acompañado de imágenes en las que se ve cómo las olas llegan a la orilla para volver a retirarse después.

La publicación ha sido recibida con una avalancha de cariño por parte de sus seguidores en Instagram, que no han dudado en dejarle mensajes llenos de afecto y admiración, valorando que, como siempre, el 'Lolo' se mantenga fiel a sus orígenes. Algunos de los comentarios a la publicación reflejan el apego que los fans comparten con él hacia Isla Cristina y su entorno.«Cerraron la playa para ti !Qué preciosidad de foto. Qué precioso lugar»; «El paraíso mi niño lindo y tú dejando huella!!!, se te quiere»; «Qué bonito el sonido del mar y el olor, me encanta cada vez que voy entrando en Isla bajo la ventanilla»; «Qué de años, Lolo, esas playas y esa Virgen del Mar que llevo en mi corazón», son algunos de los mensajes que pueden leerse acompañando la publicación.

Un vínculo fuerte

Queda recogida así una nueva muestra del vínculo que Manuel Carrasco mantiene con su pueblo, donde hace unos días ofrecía dos conciertos consecutivos, tal vez los más especiales de su gira 'Pueblo Salvaje'.

Ambas citas se convirtieron en una auténtica celebración colectiva en Isla Cristina, que agradece al artista esta presencia constante y el protagonismo que da a sus orígenes, respondiéndole siempre.