Una conocida presentadora de Canal Sur será la pregonera de la Feria del Jamón de Aracena: «¡Ya lo puedo anunciar!»

La Feria del Jamón de Aracena ya tiene pregonera, y no será una cualquiera. La periodista y presentadora de Canal Sur Televisión Eva Ruiz, conocida por su labor al frente del programa La tarde, aquí y ahora, será la encargada de dar el pistoletazo de salida oficial a una de las citas gastronómicas más esperadas de la provincia.

Ha sido la propia comunicadora quien lo ha anunciado en sus redes sociales, con un mensaje que rápidamente ha desatado multitud de felicitaciones. «Ya lo puedo anunciar!!! El próximo viernes 24 de octubre seré la pregonera de la Feria del Jamón y de Aracena. El acto será a las 21.00 horas en el Teatro Sierra de Aracena, donde os espero a todos para dar paso a unos días inolvidables. ¡Deseando disfrutar de esos momentos!», escribió Ruiz en su perfil de Instagram.

La presentadora, natural de Málaga, ha mostrado su entusiasmo por participar en un evento tan emblemático para la Sierra y para toda la provincia, al que acuden cada año miles de visitantes atraídos por el mejor jamón ibérico y por el ambiente festivo que envuelve a Aracena durante dos fines de semana.

Gala con distinciones y hermanamientos

La exaltación de Eva Ruiz será el plato fuerte de la Gala del Jamón, el viernes 24 de octubre, a las 21.00 horas en el Teatro Sierra de Aracena, dentro del segundo fin de semana de la feria. Durante el acto se celebrará también un hermanamiento gastronómico entre el Jamón de Aracena y el Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo, y se entregarán las máximas distinciones de la edición.

Se trata del Jamón de Oro, que recibirá Emiliano de Pedro, catedrático de la Universidad de Córdoba y reconocido investigador del cerdo ibérico; y de la Bellota de Oro, que será para José Luis Martín Mohedano, veterinario de la OCA de Aracena y referente en el apoyo al sector ganadero.

Las entradas para la gala son gratuitas y pueden recogerse desde este lunes en las oficinas del teatro, de 10.00 a 13.00 horas, así como la misma tarde del evento en taquilla.

La gran fiesta del ibérico

La XXVIII Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena se celebrará del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre, consolidándose como una de las fiestas gastronómicas más importantes de Andalucía. Declarada de Interés Turístico, la cita reunirá a más de medio centenar de empresas en un recinto de más de 30.000 metros cuadrados junto a la Gruta de las Maravillas.

Durante los seis días de feria habrá degustaciones populares, concursos, exhibiciones de corte y despiece, showcookings, catas sensoriales y actuaciones musicales, en un ambiente que celebra la cultura y la tradición del cerdo ibérico.

Entre las actividades más esperadas destacan el Concurso de Cortadores de Jamón (domingo 19), las degustaciones populares de la matanza tradicional (sábados 18 y 25), el showcooking profesional (viernes 24), o el popular concurso «Su Peso en Jamón», que cerrará la feria el domingo 26 de octubre.