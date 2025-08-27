Henry Méndez, que actuará este viernes en Huelva, la lía en su último concierto: «No soy socialista, ¡odio a los rojos!»

Henry Méndez, que actuará este viernes en Huelva, la lía en su último concierto

Henry Méndez ha protagonizado un momento muy polémico durante uno de sus últimos conciertos. El cantante dominicano se dirigió al público durante unos segundos para hacer una reflexión política que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales y ha despertado cierta indignación en algunos usuarios.

«Vota a quien te dé la gana. Vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista, ¡odio a los rojos!», expresó el cantante durante el concierto ante la sorpresa de los asistentes, que reaccionaron de diferentes formas al comentario.

Solicitaron suspender su concierto en Vallecas

Tal ha sido el revuelo que ha originado Henry Méndez con estas polémicas palabras que el Grupo Municipal Socialista de Madrid, incluso, ha solicitado al Ayuntamiento la cancelación del concierto que el cantante tenía previsto para las fiestas de Villa de Vallecas el próximo 13 de septiembre.

El Consistorio, por su parte, ha confirmado que el concierto no se suspenderá. «No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas donde se incluye la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar la actuación», afirmó José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familias e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

Su próximo concierto en Huelva

Las polémicas declaraciones del cantante han tenido lugar justo antes de visitar Huelva. Henry Méndez será el gran artista principal del cartel del Jamón Fest Jabugo 2025, que se celebrará en el recinto ferial de esta localidad onubense el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 21:00 horas.

Cartel del Jamón Fest Jabugo 2025 Ayto. jabugo

Ariel de Cuba, Ebony Voice, Dj Mawi y Mike Morato completan el cartel de este evento gratuito donde también habrá cata de jamón de denominación de origen protegida de Jabugo. Un festival que combinará música y gastronomía y tendrá a Henry Méndez como uno de sus grandes protagonistas tras su reciente polémica.