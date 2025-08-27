Belén Esteban se vuelve loca por este plato típico de Huelva que tiene un sinfín de propiedades: «¡No me pueden gustar más!»

Belén Esteban se vuelve loca por este plato típico de Huelva que tiene un sinfín de propiedades

Huelva es conocida en toda España por su extraordinaria gastronomía. La provincia puede presumir de tener una serie de productos que son muy apreciados por su gran calidad y su sabor único. Uno de ellos, incluso, ha sido capaz de conquistar a uno de los rostros más famosos de la televisión en nuestro país.

Se trata de Belén Esteban, que hace unos meses compartió un vídeo en sus redes sociales en el que confesaba el gran amor que siente por un producto muy típico de Huelva que, además, tiene un sinfín de propiedades. «¡No me pueden gustar más!», afirmó la madrileña en el vídeo mientras disfrutaba de este plato.

El producto de Huelva que enamora a Belén Esteban

De los muchos productos que son característicos de Huelva, el que vuelve loca a Belén Esteban son las coquinas. Este molusco está considerado como uno de los principales referentes de la provincia en términos gastronómicos. Se trata de un producto muy apreciado por su increíble sabor que se puede encontrar con abundancia en las costas de Huelva.

«¿Os había dicho que me encantan las coquinas? No sé si ha quedado claro. Maravilla. ¡Vivan las coquinas! Sin comentarios», expresó Belén Esteban en el vídeo mientras degustaba de un plato de coquinas en un restaurante.

@belenesteban_oficial ¡Amores! ¿Os había dicho que ME ENCANTAN LAS COQUINAS? No sé si ha quedado claro… jajajaja Que tengáis buena semana corazones✨ ¡Os quiero! ❤️ ♬ sonido original - Belén Esteban Menéndez

Las propiedades de las coquinas

Además de tener un sabor increíble, las coquinas cuentan con un gran número de propiedades que son muy beneficiosas para la salud. Tienen un alto contenido en proteínas, son bajas en calorías y grasas, ricas en hierro, contienen zinc, vitamina B12, B3 y B9 y otros nutrientes esenciales como selenio, magnesio y fósforo.

Se trata de un producto único cuyo consumo regulado puede ser muy beneficioso para el organismo. Las coquinas, además, son muy versátiles en la cocina, pues se pueden utilizar para la elaboración de un gran número de platos. Es una de las grandes ventajas que ofrece este producto tan típico de Huelva cuyo sabor ha cautivado a Belén Esteban.