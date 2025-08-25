La curiosa reflexión de un onubense sobre Huelva: «Soy el primero que va a Tailandia y a todos lados, pero...»

Huelva es un lugar único en el mundo. Su belleza, sus playas, su gastronomía, su historia y sus enclaves naturales convierten a la provincia onubense en un destino idílico que nada tiene que envidiar a otros rincones del mundo. Eso es justamente lo que ha querido defender Carlos Cruz, un conocido creador de contenido onubense.

En uno de los últimos vídeos que ha publicado en sus redes sociales (@carloscruzrzz), el tiktoker ha querido hacer una reflexión afirmando que Huelva es uno de los sitios más infravalorados del mundo. Carlos, además, es una voz más que autorizada en este aspecto, pues ha tenido la posibilidad de viajar por medio mundo y comprobar que no hay ningún lugar como Huelva.

La reflexión de Carlos Cruz

Uno de los grandes encantos que ofrece la costa de Huelva son sus mágicos atardeceres, como ha querido mostrar Carlos Cruz en el vídeo. El onubense hizo su peculiar reflexión en la azotea de la casa de su abuela en Punta Umbría, donde es posible ver una imagen de gran belleza que describe Huelva a la perfección.

«Esto es la azotea de la casa de mi abuela en Punta Umbría, Huelva. Soy el primero que va a Tailandia y va a todos lados, pero tío, tenemos barbaridades de paisajes en España… Creo que Huelva es el sitio más infravalorado del mundo. Y no le echamos ninguna cuenta», explica el creador de contenido mientras muestra unas fantásticas imágenes del atardecer.

Los comentarios en redes sociales

El vídeo ha recibido cientos de respuestas de otros usuarios que también han destacado la belleza de Huelva y ven de forma positiva que la provincia esté infravalorada, pues así se evita la masificación: «Déjalo así, Huelva está muy tranquila sin tanto turismo malo», «Como en Punta Umbría, en ningún sitio», «Y lo tranquilos que estáis sin tanta masificación», «Como isleño espero que Huelva siga siendo infravalorado», «Como las puestas de sol en Huelva nada».

La provincia de Huelva cuenta con una serie de encantos únicos que los onubenses saben apreciar y valorar, al igual que los miles de turistas que la visitan cada año y también pueden comprobar, como afirma Carlos Cruz, que es uno de los lugares más infravalorados del mundo.