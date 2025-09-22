El Hospital Virgen de la Bella recibe la certificación de calidad de la ACSA

Hospitales Pascual ha celebrado un acto institucional en el que la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) ha hecho entrega de sus certificaciones de calidad a los cinco hospitales del grupo. Un evento que, según el grupo, «pone en valor una apuesta sostenida por la excelencia y la mejora continua desde hace más de 15 años», y que este año se corona con un hito: los cinco hospitales han sido certificados, y cuatro de ellos han alcanzado el nivel Óptimo, «dando un paso más hacia la excelencia en la calidad asistencial de Hospitales Pascual».

Con este reconocimiento, Hospitales Pascual se consolida como el único grupo hospitalario de Andalucía que cuenta con la certificación Óptima en la mayoría de sus hospitales. En cifras, de los más de 60 hospitales generales de Andalucía, solo ocho han conseguido esta distinción, y la mitad de ellos pertenecen a Hospitales Pascual.

Además, se ha celebrado también que Hospitales Pascual es el único grupo hospitalario de Andalucía que cuenta con la mayoría de sus centros acreditados en nivel Óptimo, es el único grupo con esta distinción en la provincia de Cádiz, y se trata del único con una certificación de calidad en la provincia de Huelva.

15 años acreditados

La relación de Hospitales Pascual con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía comenzó en 2008, cuando sus centros iniciaron el proceso de adaptación a los estándares de calidad marcados por la institución. Ya en 2010, todos los hospitales del grupo obtuvieron su primera certificación de calidad Avanzada, que han mantenido durante 15 años a través de sucesivos procesos de seguimiento y reacreditación.

En 2025, la compañía da un paso más al apostar por elevar el nivel de exigencia.

Cuatro de sus hospitales (Hospital San Rafael, Hospital Virgen de las Montañas, Hospital Santa María del Puerto y Hospital Virgen del Camino) han alcanzado la certificación de calidad Óptima, mientras que el Hospital Virgen de la Bella ha obtenido la certificación de calidad Avanzada.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad pública con 25 años de trayectoria, dependiente de la Consejería de Salud, y reconocida por su modelo de evaluación riguroso, centrado en áreas clave como: seguridad del paciente, estructura y seguridad de instalaciones, calidad de atención, documentación clínica, satisfacción del usuario, seguridad del medicamento, confidencialidad e intimidad, accesibilidad o tecnologías de la información, entre otras.

Este modelo ha sido adoptado por centros de salud dentro y fuera de España, y se considera uno de los más exigentes del país.

La certificación de la ACSA no solo evalúa el cumplimiento de estándares, sino que exige una cultura de mejora constante, basada en la evidencia, la participación de los profesionales y la orientación a resultados.

Reconocimiento colectivo

Durante el evento, que tuvo lugar en el Hotel Fairplay, se hizo entrega oficial de las certificaciones a los cinco hospitales del grupo. La jornada incluyó la proyección de vídeos que resumían los principales logros de cada centro, así como intervenciones institucionales por parte de representantes de la ACSA y del equipo directivo de Hospitales Pascual.

El acto sirvió también para rendir homenaje al trabajo sostenido de cientos de profesionales que, desde todas las áreas, han hecho posible estos logros.