¿La tercera será la definitiva para que el local del emblemático Molly Malone de Huelva deje de estar maldito?

El emblemático pub irlandés Molly Malone, que estuvo ubicado durante alrededor de 30 años en el número 12 de la calle San Sebastián de Huelva capital y que por ejemplo tuvo al entrenador de fútbol Joaquín Caparrós como uno de sus socios fundadores, sufrió con fuerza la crisis de la pandemia del Covid-19 y cerró sus puertas en 2020 (ahora está ubicado en un local más modesto en la calle Fernando el Católico del centro de la capital).
A finales de 2021, y tras sufrir una gran transformación, el antiguo Molly Malone abrió de nuevo sus puertas pero ya con otro nombre y otros dueños. Se hizo llamar El Tardeo pero su andadura por desgracia duró apenas un año. Y lo mismo sucedió después con los que le dieron el relevo a El Tardeo. Bajo la denominación de Moa Club, sólo duraron unos meses.
Desde inicios de 2024, es decir, hace ya casi dos años, ha permanecido cerrado y ahora abrirá de nuevo, concretamente este sábado a partir de las 9.00 horas, con el nombre Raíz Común. Se trata de un nuevo espacio consciente que une gastronomía, cultura y bienestar. Con el lema «Desde la raíz a la cima», nace con la vocación de convertirse en un referente de convivencia consciente, arte, salud integral y comunidad.
El espacio cuenta con un escenario cultural concebido como un lugar de encuentro y producción creativa. En él se celebrarán microabiertos, presentaciones literarias, recitales, proyecciones y encuentros con artistas locales y de otros lugares, fomentando el intercambio y la diversidad cultural.
Uno de los pilares del proyecto será el videopodcast «Conversaciones Raíz», un formato tipo Chester que servirá como espacio de diálogo y reflexión sobre temas sociales, culturales y humanos, con invitados de distintos ámbitos y trayectorias. Raíz Común apuesta por una cultura viva y transformadora, que fomente el pensamiento crítico, el aprendizaje compartido y la conexión comunitaria.
La cafetería consciente ofrecerá una carta basada en productos locales, ecológicos y de temporada, con opciones veganas, sin gluten y elaboraciones artesanas.
Propuesta de cocina saludable y variable
Además de desayunos y meriendas, se presentará una propuesta de cocina saludable y variada, con platos fríos y calientes elaborados en colaboración con proveedores de calidad. El ambiente invitará a la calma y al disfrute pausado, con zonas de lectura, wifi y rincones pensados para el trabajo tranquilo o la conversación.
El proyecto incluye también una sala polivalente destinada a talleres, formaciones y actividades de desarrollo personal, y una oficina coworking con cuatro puestos de trabajo. Este espacio estará equipado con conexión a internet y ofrecerá bonos y ventajas en consumiciones, actividades y eventos del propio espacio, creando sinergias entre quienes lo integran.
