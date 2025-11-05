Las bolas más famosas de Andalucía se pueden probar en esta confitería de Huelva: «¡Qué pinta!»

Se ha hecho famoso en los últimos meses y su fama ya ha llegado también a Huelva. Se trata de Gonzalo Díaz, que fabrica unas 5.000 bolas de dulce al día en su obrador de Coria del Río y que a través de las redes sociales cada vez es más conocido.

En la capital onubense los clientes pueden probarlas en la cafetería Galaroza, que está situada en el interior del establecimiento Día que hay precisamente en dicha avenida. Su propietario ha hecho varios vídeos también en los que deja bastante claro que los dulces de Gonzalo son todo un éxito entre su clientela y que se le agotan a las pocas horas de llegarle. En algunas publicaciones ha llegado a tener hasta 240.000 visualizaciones y ya le siguen hasta varios famosos e influencer.

En las redes sociales, y tras abrirse un perfil de TikTok tras el éxito que tenía el de Instagram, se le conoce ya como 'Gonzalo el de las bolas', y cada vez tiene más seguidores ávidos de probar sus excelentes dulces.

Gonzalo atiende también pedidos por internet y ha tenido que contratar a bastante más personal en los últimos meses. Chocolate, kinder, pistacho... Sin duda lo suyo es hacer deleitar a los dulceros con bollería de elaboración artesanal realizada en la empresa de sus padres, que tiene más de 30 años de existencia en Coria del Río.