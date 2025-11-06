Marion Broncel, gerente de una tienda Primark con 34 años: «Cobro 4.125 euros al mes más los pluses»

Promocionar rápido en el trabajo no es cuestión de suerte, sino de resultados. Cada vez más empresas confían en perfiles jóvenes capaces de asumir responsabilidades y obtener cifras. De esta forma, la edad deja de ser un freno cuando hay capacidad de gestión y visión comercial.

Es el caso de Marion Broncel, que con solo 34 años es gerente de una de las tiendas Primark con más ventas de Francia, en Noyelles-Godault. Su trayectoria demuestra que un puesto de alto nivel no siempre llega después de décadas de experiencia, sino cuando se sabe aprovechar cada oportunidad para avanzar. «Empecé como supervisora, un puesto superior al de dependienta. Luego fui ascendiendo poco a poco; mánager, jefa de departamento, gerente sénior en la tienda de Noyelles, subgerente… Hasta llegar a gerente de tienda», comienza explicando esta protagonista en una entrevista con el medio francés Le Figaro.

Así es la historia de Marion Broncel, gerente de una tienda Primark con 34 años

La experiencia profesional de Marion Broncel comienza en Alcampo, hasta que en 2016 se incorpora al Primark de Lille. Ahora bien, el idilio de esta profesional con la que es su empresa desde hace casi una década viene de un viaje que hizo a Inglaterra: «Me encantó de inmediato la idea de una marca inclusiva y accesible para todos, con colecciones adaptadas a todo tipo de cuerpos y situaciones». Por eso, recalca que hoy en día, en la tienda donde ella es genera, «el 8 % de los empleados tiene alguna discapacidad, y ciertas colecciones, como las dedicadas a la menopausia o al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, reflejan el compromiso social de la marca».

En lo que respecta a su trabajo actual, esta joven francesa comenta que en su tienda «decidimos al 100% nuestros pedidos y niveles de stock. Es muy estimulante porque desempeñamos un rol real en el sector minorista». Ahora bien, no esconde que esa autonomía implica que gran parte de su tiempo lo invierta y lo pase en Primark: «Paso cerca del 60% de mi tiempo en la tienda, interactuando con los equipos. Suelo empezar sobre las 7 de la mañana y terminar sobre las 5 de la tarde. Tengo un día libre a la semana, además del domingo, ya que la tienda está cerrada», admite.

Eso sí, todo esa implicación y trabajo se ve reflejado también en una remuneración que, en el caso de Marion Broncel, como gerente de una tienda Primark, alcanza los 4.125 euros mensuales, a lo que habría que añadir pluses como la paga extra de Navidad, una bonificación anual por rendimiento y descuentos para empleados.

En lo relativo a ese rápido ascenso que ha tenido en Primark, una motivación no solo para ella, sino para todo aquel que comience a trabajar en la tienda, es que «algunos directivos empezaron como dependientes». Además, en su caso la formación externa que recibió cuando asumió el puesto de gerente «me ayudó mucho a comprender mis nuevas responsabilidades». En este sentido, Marion Broncel reconoce que lo que más valora de su etapa en Primark es «la confianza que depositaron en mí. No importa de dónde vengas, todos pueden crecer». Y tampoco muestra tener ninguna prisa en lo que respecta a su futuro ya que, «por ahora, quiero seguir creciendo aquí en el norte».