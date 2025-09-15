Jamón Ibérico de Huelva a domicilio: así es el novedoso servicio que ofrece una empresa de jamones

Disfrutar del mejor jamón ibérico sin salir de casa ya es posible gracias a la nueva propuesta de Enrique Tomás, una de las firmas más reconocidas en el sector. La empresa ha puesto en marcha un servicio de suscripción a domicilio que permite recibir de forma periódica jamón, paletas, sobres ya cortados, embutidos y otros productos seleccionados, siempre con la garantía de origen y calidad que caracteriza a la marca.

Detrás de esta iniciativa hay un intenso trabajo de búsqueda de la mejor materia prima, lo que ha llevado a Enrique Tomás a apostar por cuatro zonas emblemáticas de producción: Valle de los Pedroches, Extremadura, Salamanca (Guijuelo) y Huelva (Jabugo). Cada procedencia aporta matices propios en sabor, aroma y textura, ofreciendo a los clientes la posibilidad de elegir según sus preferencias.

Jamón de Enrique Tomás Pagina web de Enrique Tomás

El servicio de suscripción, disponible en la web enriquetomas.com, está pensado tanto para los consumidores habituales como para quienes desean regalar una experiencia gourmet. Entre sus principales ventajas destacan la comodidad de recibir el jamón en casa, la flexibilidad de formatos y la regularidad de envío, adaptada a las necesidades de cada cliente.

Con esta propuesta, Enrique Tomás combina tradición e innovación. Por un lado, la tradición de una materia prima única, reconocida a nivel mundial, y, por otro, con la innovación de acercarla directamente al consumidor sin intermediarios ni desplazamientos. Una forma distinta de disfrutar del auténtico jamón ibérico de Jabugo, Guijuelo, Extremadura o Los Pedroches, con la calidad de siempre y la comodidad que exigen los tiempos actuales