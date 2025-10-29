Cuidado si circulas por esta carretera de Huelva: es una de las más peligrosas de Andalucía

En el año 2024, y según cifras oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), fallecieron en las carreteras españolas un total de 1.154 personas en 1.040 accidentes de tráfico. Algunos de estos siniestros se produjeron en Andalucía, comunidad autónoma que cuenta con varios puntos llamados negros o peligrosos.

Según un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el punto más crítico de toda la red de carreteras de Andalucía es el kilómetro 6 de la N-351, la nacional que une la C-34 con Gibraltar a través de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz.

Y los otros dos puntos más negros de la red andaluza se encuentran en la misma vía y separados por escasa distancia. Se trata de los kilómetros 93 y 89 de la N-431, en la provincia de Huelva. En estos puntos de la carretera que une Sevilla y la frontera con Portugal ha habido varios fallecidos en accidentes de tráfico en los últmos años.

Aunque vías principales como la A-49 o la A-483 no están exentas de problemas, con índices de siniestralidad nada desdeñables, a la hora de circular por Huelva cabe prestar especial atención a la N‑431 y N‑435, con seis tramos que presentan un Índice de Peligrosidad Medio (IPM) muy superior al nacional, con accidentes y víctimas significativas.

Mejora del trazado

Este verano el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó provisionalmente el proyecto de trazado para mejorar la seguridad vial en la N-431, entre los km 89,200 al 93,300, dentro del término municipal de Gibraleón. El presupuesto estimado de las obras es de 4,76 millones de euros.

El proyecto se someterá próximamente al trámite de información pública, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las actuaciones proyectadas contribuirán a promover la mejora de la seguridad vial en el tramo de carretera existente.

El proyecto desarrolla la modificación de varias intersecciones con otras carreteras entre los kilómetros 89,2 y 93,3, que conllevará la implantación de seis glorietas que se situarán en las siguientes ubicaciones: acceso a Gibraleón Sur y al polígono industrial «La Colmenilla»; acceso a Gibraleón y cruce con la vía pecuaria Cañada Real de Ayamonte a Sevilla; acceso a Gibraleón e intersección con la carretera HU-3105 a Trigueros; acceso a Gibraleón e intersección con caminos y viales; acceso a Gibraleón y a caminos de acceso; intersección con la carretera A-495 a San Bartolomé de la Torre.