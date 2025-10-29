Un fallo eléctrico por el temporal cancela la expedición de pasaportes y DNI en Huelva hasta la próxima semana

La Policía Nacional en Huelva se ha visto obligada a suspender la expedición tanto de Pasaportes como de DNI y a cancelar todas las citas asignadas, tanto para el día de hoy como para el jueves 30 y viernes 31 de octubre, ello debido a los problemas técnicos ocasionados en la red eléctrica como consecuencia del temporal.

Aquellos ciudadanos que tuvieran cita para la expedición o renovación de dichos documentos oficiales en los días referidos, deberán tener en cuenta que sus citas han sido canceladas y deberán solicitar una nueva a través de la pagina web www.citapreviadnie.es o llamando al número 060, queriendo significar que por parte de la Unidad de Documentación de españoles de la Comisaría Provincial de Huelva se ha aumentado el número de citas previstas para la próxima semana, al objeto de solventar la incidencia sobrevenida y ocasionar el menor perjuicio posible a los ciudadanos afectados.

Normalidad en Ayamonte

La provincia de Huelva cuenta con otra Unidad de Documentación de españoles en la localidad de Ayamonte, cuyo sistema eléctrico no ha sufrido incidencia alguna, por lo que su funcionamiento continúa con normalidad.

Se recuerda a todos los ciudadanos que comprueben la fecha de renovación tanto de su DNI como de su Pasaporte, así como la cita debe ser solicitada por la referida página web www.citapreviadnie.es o llamando al 060, además se informa también que el DNI se puede renovar hasta 180 días antes de su caducidad y el Pasaporte, incluso, hasta un año.