Juan Enrique, el preso que corre hacia la reinserción desde la cárcel de Badajoz: «Las zapatillas salvaron mi vida»

El pasado domingo se celebró en Badajoz la 39ª edición del Cross Popular 'Vuelta al Baluarte', una mítica prueba con diferentes categorías que se celebra en el centro histórico de la ciudad extremeña y que este año ha sido un auténtico éxito, como explica el propio Ayuntamiento pacense.

En cuanto al número de participantes, la prueba ha contado con más de 2.000 corredores, uno de ellos, además, con una historia muy peculiar que no ha pasado desapercibida. Se trata de Juan Enrique, un hombre de 53 años que pudo participar en la prueba a pesar de estar cumpliendo una pena de prisión desde hace quince años.

El caso de Juan Enrique

«Hoy le quiero decir a todas las personas que se sientan depresivas que tienen dos opciones: ir al psiquiatra o coger las zapatillas. Y les digo que agarren las zapatillas y empiecen a correr», explicó Juan Enrique antes de participar en la carrera en unas declaraciones recogidas por el diario HOY.

Se trata de la segunda carrera popular en la que participa este presidiario que ha convertido al deporte en un apoyo fundamental para su vida, y no es el único. Chema Mateos, funcionario de prisión y presidente del Club Maratón Badajoz, explica que la cárcel pacense cuenta con instalaciones y técnicos deportivos para que los 400 reclusos que allí se encuentran tengan la oportunidad de hacer deporte.

Muchos presidiarios, además, tienen la oportunidad de realizar salidas programadas para realizar actividades deportivas fuera de la cárcel, como es el caso de Juan Enrique, que antes de competir en la Vuelta al Baluarte participó en la Ruta 091 que organiza la Policía Nacional acompañado siempre por Chema Mateos

«Para ellos es una motivación extra porque preparar una prueba de este tipo implica tener disciplina y trabajar día a día para conseguir un objetivo. Al mismo tiempo, es un apoyo para dejar el consumo de tabaco y de otro tipo de sustancias y les ayuda a mejorar su autoestima», explica el funcionario de prisiones.

El deporte ha sido fundamental para Juan Enrique

En el caso concreto de Juan Enrique, el deporte le ha ayudado a dejar atrás algunas adicciones, como él mismo relata: «Hoy puedo decir que la droga ha desaparecido de mi vida. Me he quitado la metadona, he bajado muchísimo la medicación y gracias a las zapatillas estoy aquí».

El preso, además, está consiguiendo grandes resultados en sus carreras. En la 'Vuelta al Baluarte' consiguió terminar en quinta posición en la categoría de mayores de 50 años con un tiempo de 28 minutos y medio. Es el ejemplo perfecto de que el deporte puede ser una vía para la reinserción de las personas que se encuentran en prisión, como es el caso de Juan Enrique.