Mercadona confirma el verdadero origen de uno de sus productos estrella: la mayoría se cultiva en este municipio de Huelva

Este es el producto estrella de Mercadona que mayoritariamente se cultiva en Huelva

Mercadona es una de las cadenas de supermercados más importantes de España. En sus estanterías combina tanto productos de marcas conocidas como de su marca propia y, aunque muchos de estos artículos llegan desde el extranjero, una parte considerable procede de productores españoles. En este sentido, Andalucía tiene un peso relevante como origen de varios de los alimentos que vende la cadena valenciana.

De hecho, Mercadona ha confirmado que uno de sus productos más demandados, el garbanzo Blanco Lechoso, se cultiva mayoritariamente en la provincia de Huelva, lo que refuerza la presencia de productos andaluces en sus tiendas.

Este es el origen andaluz del garbanzo Blanco Lechoso de Mercadona

Y es que el garbanzo Blanco Lechoso que comercializa Mercadona tiene un origen claramente andaluz. Las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Sevilla y Córdoba concentran la mayor parte del cultivo de esta legumbre en la región. En concreto, la variedad cuenta con una Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconocida en el municipio onubense de Escacena del Campo, que certifica su calidad y su procedencia en la comarca de El Campo de Tejada.

Además, uno de los principales proveedores que suministra este garbanzo a Mercadona es Alimentos La Pedriza, con sede en Sevilla, empresa que adquiere el producto procedente de campos situados en Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. En total, unos 260 agricultores andaluces participan en el abastecimiento de la cadena supermercados valenciana con esta producción regional.

Por otra parte, desde Mercadona y sus proveedores subrayan que los consumidores valoran especialmente las cualidades organolépticas del garbanzo Blanco Lechoso; un grano grande y uniforme, de textura cremosa, con piel suave y fácil de cocer. Estas características lo convierten en una de las variedades más apreciadas del mercado y explican por qué se ha consolidado como uno de los productos estrella en este supermercado.