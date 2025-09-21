Una mujer va de vacaciones a Huelva y alucina al ver los precios de este supermercado: «¡Es todo mucho más barato!»

La usuaria de TikTok Julia Toboso alucina al ver los precios de este supermercado de Huelva

En los últimos años los precios en los supermercados no han dejado de subir y cada compra se nota en el bolsillo. Por eso, cada vez es más importante comparar y buscar dónde están los productos más baratos, ya que la diferencia entre establecimientos puede ser considerable, aunque se trate de los mismos artículos.

Al hilo de lo anterior, la usuaria de TikTok Julia Toboso (@juliatobosofit) se llevó una sorpresa al ver los precios de un supermercado de Huelva, por donde tuvo que pasar durante un viaje hacia el Algarve. «Hoy vamos a un supermercado de aquí, de Huelva. Pone que es todo mucho más barato y comprar cosas es un poco al por mayor«, comienza explicando en su vídeo.

Así reacciona una mujer al ver los precios de este supermercado de Huelva

«Como veis, el supermercado está en una nave industrial«, dice Julia cuando se acercaba en coche, mientras que una vez dentro se fijó en que el establecimiento estaba compuesto por »estanterías enormes«.

El total de su compra fue de 185,14 euros; entre los productos que compró, tal y como mostró posteriormente en otro vídeo, destacan una garrafa de friegasuelos, un batido de chocolate, seis desodorantes, vario cafés, un bote de kétchup, 24 cervezas, doce Coca-Cola's, paquetes de frutos secos, doce latas de atún, seis latas de salmón, pasta de dientes, vinagre de limpieza, magdalenas, chocolate, un bote grande de orégano, sobres para hacer sorbetes y helados, y seis latas de fórmula para lactantes.

El supermercado en cuestión es Distribuciones Cardoso, S.A., ubicado en el número 12 del Polígono la Paz, en Huelva. Tal y como especifican varios usuarios en los comentarios de estos vídeos de TikTok, se trata de un establecimiento dirigido específicamente a autónomos y personas que tienen tiendas o empresas, de ahí la venta al por mayor.