redes sociales

Una mujer estaba paseando por uno de los sitios más bonitos de Huelva y no da crédito a lo que encontró: «¡Es una vergüenza!»

Esta usuaria de Tik Tok quedó indignada con lo que se encontró en esta zona de Huelva

La casa prefabricada que arrasa en Amazon: tiene cuatro dormitorios, se monta en 10 minutos y vale 6.800 euros

Captura de pantalla del vídeo de la usuaria de Tik Tok @esther_sunset en el Conquero
Captura de pantalla del vídeo de la usuaria de Tik Tok @esther_sunset en el Conquero h24

S. M.

Huelva

Una mujer que decidió salir a dar un paseo al amanecer por una de las zonas más queridas de Huelva, El Conquero, terminó indignada tras descubrir un panorama inesperado, basura y suciedad. El testimonio, compartido en un vídeo en la cuenta de TikTok @esther_sunset, ha generado numerosas reacciones en la capital onubense.

Según el vídeo, la mujer sale temprano para disfrutar de un paseo con la luz del alba en el mirador natural de El Conquero, una zona muy conocida por sus vistas privilegiadas sobre la ciudad y la ría. Pero, para su sorpresa, en lugar de encontrar la serenidad que esperaba, se topa con escombros, envases, restos de botellas y bolsas esparcidas en los caminos y zonas verdes.

@esther_sunset El Conquero amanecía precioso… hasta que miré a mi alrededor. 😭💔 No es culpa del Ayuntamiento ni del servicio de limpieza. Es culpa de nosotros, de la poca conciencia que aún tenemos sobre cuidar lo que es de todos. El Conquero es uno de los rincones más bonitos de Huelva… y verlo así duele. 🌅💔 Cuidemos lo que tenemos. #Huelva #Conquero #CuidemosLoNuestro #MedioAmbiente #Respeto #Conciencia #HuelvaBonita ♬ Very Sad - Enchan

La escena muestra vertederos improvisados en laderas y rincones de difícil acceso, lo que incrementa la sensación de abandono del entorno. Habitualmente señalada como uno de los espacios de paseo y naturaleza más habituales de Huelva, El Conquero ha sido objeto de elogios por su valor paisajístico y urbano también se ha señalado que arrastra problemas de mantenimiento. La mujer ha utilizado su vídeo para reclamar atención al lugar, un entorno que considera «precioso» pero que «merece otro trato».

El hecho, aunque personal, pone de relieve un problema más amplio, que tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento de espacios de paseo urbanos que, sin intervención, pueden perder su atractivo. Usuarios en redes sociales han aplaudido la denuncia espontánea, compartiéndose diversas opiniones sobre esta asunto.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app