En este restaurante de Huelva puedes comer carne con oro por este precio: «Es lo más impresionante que yo he podido ver»

Comer oro está de moda. Este elemento tan preciado por su valor se ha convertido ahora en un ingrediente más que muchos restaurantes utilizan para decorar sus carnes a la brasa. El objetivo no es otro que dar un toque dorado al producto para que tenga un aspecto único y la presentación quede más espectacular.

Se trata de una forma muy curiosa de comer carne que también se puede disfrutar en la provincia de Huelva, pues existe un restaurante ubicado en plena costa donde es posible pedir carne con oro. Así lo ha podido comprobar @comoconmimi, una influencer gastronómica muy conocida que ha estado visitando recientemente el restaurante que sirve este plato tan peculiar.

Así fue su experiencia en el restaurante

El restaurante que ha visitado la influencer sevillana está en Isla Cristina y se llama Los Jardines de la Playa. Se encuentra en Avenida de la Playa, justo en el mismo lugar donde estaba la antigua higuerita. El local es ahora un restaurante que, según Como con Mimi, ofrece una gran variedad de platos que destacan por su abundancia, su gran presentación y su increíble sabor.

La carta, de hecho, fue el primer aspecto que destacó la creadora de contenido: «La carta no puede ser más grande. Me tendría que llevar aquí una semana para probar». Durante su visita, Mimi alabó mucho la decoración del local y tuvo la oportunidad de probar varios platos de la carta como la tosta de pulpo frito, los huevos gambones, los panes bao con carrillera y langostinos o la ensaladilla ibérica. Aunque el plato estrella fue el entrecot de oro.

Carne con oro

Uno de los platos más curiosos de este restaurante es el entrecot de oro. Como se puede ver en el vídeo de @comoconmimi, la pieza de carne se sirve completamente cubierta con una especie de pintura de oro comestible. Se sirve, además, dentro de un cofre. La sevillana se quedó sin palabras cuando le trajeron este plato: «¡Vaya pintaca! Esto es como un tesoro. Esto es lo más impresionante que yo he podido ver. Vaya presentación, tío».

El precio de este plato, cuya carne es de kilómetro cero y se compra en Isla Cristina, es de 28 euros. Es lo que hay que pagar para poder experimentar la sensación de comer oro en este restaurante. Aunque no aporta ningún matiz especial al sabor, se trata de un elemento decorativo que le da un aspecto único al plato, como ha destacado Mimi durante su visita a Los Jardines de la Playa.