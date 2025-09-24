Búsqueda desesperada por localizar a un podenco robado en agosto en Rociana: "Es extremadamente vulnerable"

Mozart, el podenco que continúa sin aparecer de los cinco que fueron robados en agosto

El día 23 de agosto fueron robados cinco perros de raza podenco de la protectora de animales Rociana Acoge, situada en Rociana del Condado, lo que motivo que la Guardia Civil iniciase una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

Los ladrones rompieron la valla por tres sitios para perpetrar el robo y a partir de ahí desde Rociana Acoge solicitaron la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los animales, ofreciendo incluso dinero como recompensa para los que los encontraran o dieran pistas sobre dónde podrían encontrarse.

Una semana después, el 30 de agosto, aparecieron cuatro de esos cinco podencos en la localidad sevillana de Viso del Alcor, concretamente Kai, Estela, Henry y Molly. «Estamos super felices y tristes por Mozart», expuso en redes sociales la protectora, y es que todavía faltaba por aparecer el último de los perros robados.

«La protectora está desesperada», han señalado este miércoles a Huelva24.com desde Rociana Acoge, y explicaban con pena y resignación que «Mozart es un perro muy vulnerable. Tiene una historia triste detrás y es extremadamente miedoso. Ya ha sufrido bastante».

Llegaron a elevar la recompensa económica a 1.000 euros. Si alguien tiene algún tipo de información puede contactar en los teléfonos 665 79 20 43 y 722 13 41 97. Eso sí, denuncian que lamentablemente han llegado a sufrir en las últimas semanas «varios intentos de estafa, algunos de ellos utilizando la Inteligencia Artificial (IA)».

Obras para mejorar la seguridad del refugio

El refugio de Rociana Acoge es parte de un terreno municipal que le ha cedido el Ayuntamiento de la localidad condal a la protectora para ayudar a los animales abandonados. Se trata de un habitáculo pequeño y humilde y tras el robo han iniciado unas obras para reforzar la seguridad del edificio.

El valor de las obras es de aproximadamente 4.000 euros que Rociana Acoge reparte de la siguiente manera: mano de obra (1.705€), materiales (1.170€), costes hasta hoy (2.610€).

«𝗔 𝗱𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝘆 𝘆𝗮 𝗻𝗼 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮. S𝘂𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮𝘆𝘂𝗱a 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗲𝘇𝗮𝗱𝗼. Estamos recaudando a través de la página de una compañera que se llama Rocío y debemos terminar la obra sin falta. Por favor. No podemos sol@s. Necesitamos ayuda porque en la cuenta de Rociana Acoge no tenemos ni cinco euros. Os suplicamos vuestra colaboración», informan desde la protectora de animales.

Se puede colaborar a través de las siguientes plataformas:

- La Caixa (ES55 2100 7163 1002 0009 9207).

- Bizum 722 134 197. Concepto Refugio.

- Email: protectora.rocianaacoge@gmail.com